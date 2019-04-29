Петар Маринкович: Талант – лишь один процент гарантии успеха спортсмена

Главный баскетбольный клуб края «Локомотив-Кубань» готовится к плей-офф Единой лиги. 4 и 6 мая «красно-зеленым» предстоят два домашних матча против петербургского «Зенита». Серия до трех побед обещает быть огненной - сильнейшие игроки и опытные тренеры готовятся к противостоянию на высоком европейском уровне.

Переживать за своих на трибунах будут 16-летние парни из юношеской команды «Локо». Их сезон уже окончен – молодые краснодарские спортсмены выступили на нескольких международных турнирах и завоевали серебро Первенства России, уступив лишь московской команде.

О том, каковы шансы этих ребят в недалеком будущем играть в Единой лиге и еврокубках и как устроена система подготовки «Локо» «Комсомольской правде - Кубань» рассказал главный тренер «Локо-2003» Петар Маринкович.

Петар Маринкович привел команду к серебру Первенства России

ПО СЕРБСКОЙ СИСТЕМЕ

– Вы уже 13 лет работаете в России – что вас привело в Краснодар?

- Три года назад мне поступило предложение стать частью «Локо», тогда я еще тренировал игроков в московской «Тринте». Решение о переезде далось легко. Во-первых, потому что система подготовки резерва в «Локомотиве-Кубань» довольна известна в России. А, во-вторых, подкупал мягкий климат и менталитет. Вы, южане, по темпераменту очень похожи на сербов.

– Как изменилась система подготовки молодых игроков за это время, есть ли прогресс?

Одновременно со мной в клуб пришли еще несколько специалистов из Сербии – старший наставник Владе Йованович, главный тренер молодежной команды Джордже Варагич и специалисты по общей физической подготовке Мирослав Средич и Феджа Сретенович. Можно сказать, в «Локо» стал более ощутим европейский подход к тренировочному процессу молодых игроков и селекции. Из того состава, с которым я начинал работать, сейчас осталось пять игроков. Остальных мы искали по всей стране и, как показывают результаты, комплектация прошла довольно успешно.

– В чем особенность этой системы?

- Сербская школа баскетбола многим известна интенсивными занятиями в зале – по два, три часа. В недельном цикле стало вдвое больше тренировок, мы стали уделять больше внимания технике, отработке агрессивной защиты и быстрого нападения, дисциплине. Для многих ребят это было в новинку, но они еще юны и потому быстро и без проблем приспособились к новым условиям. Мы также делаем упор на индивидуальную работу. Стараемся раскрыть потенциал каждого игрока, выявить его сильные и слабые стороны. Так что прогресс очевиден. Думаю, «Локо» - единственный клуб в России, который так углубленно персонально работает с молодежными и детско-юношескими составами. К тому же на наших тренировках регулярно присутствует тренер юношеской сборной России 2003 года рождения Роман Семернинов, который также вносит вклад в развитие игроков.

В СПОРТЕ ГАРАНТИЙ НЕТ

– Ваши парни в прошлом году были третьими в России, на этот раз вторыми? Логично предположить, что в следующем будет победа. Что нужно для титула?

- В спорте нет гарантий, даже если мы последовательно прибавляем от года к году. К сожалению, серебро в этом году – не залог золота в следующем. Но мы приложим все усилия, чтобы так и было. Мы на правильном пути. Я тренирую очень талантливую команду. Наша главная цель – со временем усилить своими игроками основу «Локо» и национальную сборную. Мы работаем на долгосрочную перспективу.

– До этого парни играли на турнире U17 Hopes в Сербии. Насколько необходим международный опыт?

- Мы отправились в Валево за две недели до финальных игр первенства России. Согласен, это было немного рискованно. Но мне было важно, чтобы накануне финала все наши ребята получили время на площадке, соперничая со старшими и более опытными европейскими игроками.

Вместе с «Локомотивом» в турнире состязались юношеские коллективы «Мега Бемакс», «Цибона», «Олимпия», «Будучность», «Партизан», «Црвена Звезда» и команда, выступающая под брендом соревнований, – U17 Hopes. Три последние оказались в одной группе с нами. В этих матчах парни зарядились эмоциями и получили опыт, который помог им в российском чемпионате. Участие в международных турнирах важно для их профессионального роста.

ТАЛАНТОВ ХВАТАЕТ ВЕЗДЕ

– Достаточно ли высок уровень первенства России?

- На самом деле, не очень высок. В чемпионате играет не так много конкурентоспособных команд, поскольку уровень развития юношеского баскетбола в регионах оставляет желать лучшего. Конечно, мы не говорим о Москве, Московской области, Петербурге или Краснодаре, где есть выстроенные системы подготовки. Хотя талантливых детей везде хватает. С ними можно и нужно работать, так же как и с тренерами. Тогда первенства России выйдут на совершенно другой уровень.

– На кого из ваших парней обратить внимание? Кто главные звезды?

- Звездой становится тот, кто проходит «через тернии», каждый день выкладывается на тренировках, своим отношением доказывает тренеру, что достоин быть в команде. Все 12 игроков в нашей команде заслуживают этого звания.

– У всех ли ребят большое профессиональное будущее?

- Есть ребята, за которыми уже интересно наблюдать, но они еще прибавят через год-два. Бывает, что игрок в 14-15 лет на площадке теряется среди других, более ярких партнеров по команде. А потом, сколько уже было таких примеров, становясь старше, играет за колледж в Америке, в Еврокубке или даже в Евролиге. И наоборот, не все, кто сейчас собирает дабл-даблы в играх со сверстниками, будет блистать во взрослом баскетболе. Так что все зависит от их упорства, рвения, желания. Талант – лишь один процент гарантии успеха.

– То есть можно компенсировать работой средние природные данные.

- Конечно, физика важна, но скорость, бросок, видение, понимание игры – вот что нравится тренерам.

Для качественного развития игрока не менее важны доверительные отношения с тренером. Сейчас такое время, когда уже 14-летних парней ведут агенты. И когда агенты говорят одно, родители другое, а тренер – третье, игрок теряется и не знает кого слушать.

А слушать он должен только своего наставника, тогда и будет прогресс. Но авторитет нужно еще заслужить. Не со всеми работает «отеческий» формат общения, так же как не всем подходит жесткий и властный руководитель. Это тонкая наука, где важно и не дать слабину, и не сломать игрока. Тем более, в возрасте, когда их личность еще в процессе формирования.

ИЗ КРАСНОДАРА В СБОРНУЮ

– Есть ли прямая связь с главной командой «Локомотива»?

Пока нет, они еще слишком юны, чтобы тренироваться с главной командой. Но, будь моя воля, я бы отправлял своих игроков к основе пару раз в неделю. Хотя бы для того, чтобы они прониклись атмосферой.

– Как изменится подготовка юношеских команд с появлением тренировочного центра в следующем году?

- Тренировочный центр упорядочит нашу логистику. Ребята будут меньше времени тратить на дорогу из интерната в «Баскет-Холл» и больше времени проводить в зале. К тому же, центр позволит разгрузить остальные команды и их площадки. Условия станут более привлекательными не только для наших игроков, но и для перспективных ребят со всей России, которые могут усилить «Локо». К слову, на май у нас намечены просмотровые сборы, в которых смогут принять участие все желающие.

– Сможет ли «Локо» когда-нибудь собрать команду из собственных воспитанников, способную биться за самые высокие результаты?

- Уверен, что да. Уже сейчас многие игроки молодежки выходят на паркет в составе главной команды - Саша Щербенев, Илья Платонов, Захар Ведищев, Кирилл Попов... Процесс запущен.

– Сколько лет на это может потребоваться?

- Если мыслить очень оптимистично, то 3-5 лет. Но дело в том, что профессиональные клубы всегда находятся под давлением результата. Это мешает тренерам давать молодым игрокам 15-20 минут на площадке. Мало кто хочет рисковать своей карьерой, делая ставку на молодежь. Но, думаю, наши воспитанники вскоре не будут уступать профессиональным взрослым игрокам. Я вижу около 10 игроков из молодежных и юношеских составов в основе. Однако все будет зависеть не только от ребят, но и от тренера, конечно.

– Сезон официально завершен. Какие планы на ближайшее время?

- Пока работаем над ошибками, анализируем и корректируем промахи, допущенные по ходу сезона. Есть время для детальной индивидуальной работы с игроками, в том числе физической подготовки, которой у нас занимается еще один тренер сборной 2003 года рождения Филипп Ротков. Это важно сделать именно сейчас, поскольку многие из ребят, вероятно, будут вызваны в национальную команду. Полагаю, в списке кандидатов уже 5-6 игроков «Локо-2003».

Будет интересно работать с этими парнями в следующем году. Сделаем все возможное, чтобы сезон 2019/20 стал для «Локо-2003» золотым. А пока нужно немного отдохнуть и запастись силами. Весь год я работал один, так что сейчас хочу уделить время своей дочке.

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