«Локомотив-Кубань» сравнял счет в четвертьфинальной серии с «Зенитом»

Второй матч четвертьфинальной серии для «Локо» значил если не все, то очень многое. После поражения в первой игре было потеряно преимущество домашней площадки, а вторая неудача подряд грозила скорым завершением сезона, по ходу которого «железнодорожники» дважды громили петербуржцев. Но это было в регулярном первенстве, плей-офф – совсем другая история.

У «Зенита» впервые опустел лазарет, а их наставник Жоан Плаза – известный специалист по сериям навылет верил, что его команда ни в чем не уступает «Локомотиву-Кубани».

- Во второй игре нам нужно больше верить в себя. Перед трибунами «Баскет-Холла» мы должны показать свой лучший баскетбол и сравнять счет в серии. В плей-офф многое решает характер. Нам необходимо проявить стойкость и переломить ход противостояния, - завещал перед матчем тренер «Локо» Боб Доневалд.

Настрой его парней действительно был запредельным. Фалль начал с данка в первой атаке, а в защите тут же отметился блокшотом. Виталий Фридзон горел не меньше, но получил два быстрых фола в защите. Тем не менее, краснодарский бронепоезд шел вперед стараниями Джонсона и Кулагина, свою первую трешку в серии забил и Райт.

Концовка первой четверти у «Локо» вышла огненной. Джонсон забил в атаке, на которую оставалось всего 1,5 секунды, а в последнем владении сирену дальним попаданием заткнул Кулагин – 19:13.

Снаряды «Зенита» стали чаще достигать цели во второй десятиминутке, которая началась с трешки от Скрабба. Партнера поддержал Ютоф, два попадания которого позволили гостям сравнять счет, а аллей-уп Рейнольдса вывел «сине-бело-голубых» вперед и заставил Доневалда взять тайм-аут.

После этого серия неудачных атак в исполнении обеих команд прервалась сольным проходом Фридзона, забившего с фолом, а данк Маклина вызвал тайм-аут Плазы. Теперь два очка набрал Рейнольдс, который установил счет к перерыву – 35:33 в пользу «Локо». Никто и не думал уступать.

Но это было только начало. В третьей четверти было мало баскетбола и очень много эмоций, которые вспыхнули под кольцом «Зенита». Трушкин и Валиев устроили мясорубку Понитке и получили целую охапку разнообразных фолов.

Еще через минуту поляк снова оказался лежащим на паркете, этот фол стал для Трушкина вторым неспортивным и последним в этой игре. Пока судьи разбирались в эпизоде по техническому фолу получили еще и оба тренера!

Игроки «Локо» очень много бросали с линии и смогли обеспечить себе небольшой отрыв. А после этого разошелся Маклин, который начал колотить сверху. В итоге преимущество хозяев достигло 10 очков – 52:42.

Спасать положение «Зенита» бросился Рейнольдс, а поддержал его Карасев – 55:51 по итогам этой сумасшедшей четверти.

Финальный отрезок начался с трехи Ютофа, на которые Фридзон ответил пятью очками, а Фалль приправил их сочным данком. Гостей снова упорно тащил вперед Рейнольдс, но после раннего четвертого фола тренер усадил его на скамейку.

Понитка и Фалль снова сделали разницу двузначной за пять минут до сирены - пришло время очередного тайм-аута Плазы.

Миллер-Макинтайр и Скрабб сумели сократить отрыв хозяев до четырех очков и пытались затянуть игру в концовку. Это казалось невероятным, но Симонович за секунду до сирены забил трешку и сделал это - 70:69.

Мгновение длилось вечность, но «Локомотив-Кубань» все же своего не упустил и довел дело до победы, которая позволила сравнять счет в серии. Теперь командам предстоят два матча в Санкт-Петербурге 9 и 11 мая.

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