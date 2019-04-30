2019-04-30T10:55:30+03:00
Общество

Краснодарскому учителю, включившему «Владимирский централ» на уроке, сделали выговор

По словам гороно, педагог пошла на поводу у детей [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Школа №84 носит имя Героя России Игоря Яцкова.Школа №84 носит имя Героя России Игоря Яцкова.
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Роликом, на котором краснодарские школьники исполняют бессменный хит Михаила Круга, заинтересовались не только в самом учебном заведении, но и в городском департаменте образования. Напомним, видео в Сеть загрузил один из родителей, который был недоволен тем, что на занятиях его сын-семиклассник изучает внепрограммные «произведения».

- Это обычный урок музыки... - рассказывает один из родителей школьника. - За некоторое время до окончания занятия, педагог обычно спрашивает у детей: «Петь хотите?» И, услышав положительный ответ, предлагает им список песен.

В краснодарской школе ученики поют песни Михаила Круга.

В тот раз сначала девочки выбрали композицию для общего исполнения. Это был музыкальный шедевр Артура Пирожкова, а затем настала очередь мальчиков. Большинству захотелось спеть «Владимирский централ».

Как удалось узнать «КП» - Кубань», речь идет о средней школе №84 имени Героя России Игоря Яцкова в Краснодаре. После того, как видео за пару дней стало популярным, департамент образования города провел проверку в учебном заведении.

- Это не новый способ образования. Ситуация была связана с проведением урока по теме «Современные направления в музыке». Учитель рассматривал эту тему и представил детям вариант песни, относящейся к шансону. До конца урока было немного времени и педагог предложила учащимся спеть, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора департамента образования Краснодара Евгения Шкута. - Мы указали учителю на необходимость четкого понимания того, что воспроизводится на занятиях. Сама педагог не углубилась в эту песню, не изучила ее, что называется, пошла на поводу у детей.

Учителю музыки сделали выговор, с директором школы провели беседу.

По словам отца семиклассника, наказывать педагога он не хотел. Надеялся лишь на то, чтобы в будущем на уроках подобные песни не включали.

- Мы не раз поднимали эту тему на родительских собраниях, - говорил родитель.

- О ранее включенных песнях информации у нас нет, мы занимались проверкой видео, которое появилось в Сети, - добавляет Евгения Шкута.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

К слову, песни на уголовную тематику звучат в детских учебных заведениях не первый раз. В 2016 году в одной из новосибирских школ учитель музыки раздал семиклассникам текст песни Круга и рекомендовал выучить его к следующему уроку, как домашнее задание. За изучение этого внепрограммного «произведения» учительнице объявили выговор.

СПРАВКА «КП»

Михаил Круг - один из наиболее известных представителей жанра «русский шансон». «Владимирский централ», «Жиган-лимон», «Золотые купола», «Кольщик» - хиты, которые в 90-е годы разошлись по всей стране и звучали из каждого окна.

Писать песни Михаил начал в 14 лет. Блатные выражения для своих песен он брал из словаря выпуска 1924 года для внутреннего пользования НКВД, который приобрел случайно.

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Видео, на котором школьники исполняют бессменный хит Михаила Круга, набирает популярность. На кадрах, опубликованных одним из родителей школьников, ученики сидят за партами в классе и поют под караоке «Владимирский централ» (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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