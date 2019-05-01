«Что тебе сделать, подонок, бошку оторвать?»: В краснодарском детсаду заведующая ставит на колени ребенка

- На меня смотри! Что тебе сделать, подонок, бошку оторвать? Ты моих детей душишь, тварь? - разъяренно кричит женщина на потупившего взгляд в асфальт мальчика лет пяти.

С этого момент начинается ролик, который успела записать одна из женщин, услышавшая крик. По словам автора видео Натальи, инцидент произошел в детском саду №74 «Звездочка» 30 апреля. Однако в Сети появилось видео только спустя сутки.

На кадрах видно, как женщина грубо отчитывает маленького мальчика при остальных детях, она оскорбляет ребенка и даже силой заставляет встать его на колени, надавив на плечо своей рукой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/706412" frameborder="0"></iframe> Издевательства в детском саду Краснодара.

- На колени, подонок! - кричит женщина. Мальчик падает на землю, но не издает ни звука. - ...И землю целуй, которая тебе кормит и поит!

Женщина вновь и вновь тыкает мальчика в асфальт, при этом стоящие рядом с ней взрослые не останавливают ее.

- Ты русский человек! А тебе вот этот подонок говорит, что он Россию ненавидит, - обращается она к другому мальчику, указывая на провинившегося. А затем под горячую руку попадают и воспитатели. - Вы твари-педагоги, если позволяете такому быть.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», главная героиня видео далеко не родительница одного из детей. В педагоге, который грубо отчитывает ребенка, одна из мам узнала заведующую детским садом.

- Да-да, это Эмма Ибрагимовна Мильнер, - говорит Мария К. - Мой ребенок ходил в этот детсад ранее, но я вынуждена была забрать его и перевести в другой. За ребятами там вообще не следят, там, действительно, издеваются над детьми! Взрослые посторонние в уличной обуви пили кофе в группе, где спали дети. Прям с кружками в ботинках над кроватками!

В педагоге, который грубо отчитывает ребенка, родители узнали заведующую детским садом.

Cам мальчик недавно переехал с родителями в Краснодар. По словам воспитателей, ребенок сложный, часто обижает детей в группе.

Тем не менее роликом уже заинтересовались правоохранители.

- На основании размещенной в Сети информации об инциденте в одном из детских садов Краснодара сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.