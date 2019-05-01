В Краснодаре заведующую детским садом, поставившую ребенка на колени, уволят по статье

Видео, на котором заведующая краснодарским детсадом №74 грубо отчитывает ребенка и силой заставляет встать его на колени, заинтересовало не только правоохранителей. Ролик посмотрели и в гороно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/706412" frameborder="0"></iframe> Издевательства в детском саду Краснодара.

- Ситуация, которая случилась в детском саду, недопустима для образовательных учреждений, отрасли образования в целом, - заявил «КП» - Кубань» директор департамента образования Алексей Некрасов. - Заведующая ведет себя безобразно, унижая ребенка, оказывая на него не только психическое воздействие, но и физическое. Кроме того, она фактически унижает и всех остальных детей.

В департаменте образования этот инцидент назвали из ряда вон выходящей ситуацией, ЧП в отрасли образования Краснодара.

- В ближайший рабочий день заведующая будет уволена по статье, - сообщил Алексей Некрасов. - Соответственно мы поддержим любые обвинения в ее адрес от родителей, поданные в правоохранительные органы, соответствующие органы системы профилактики.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» дозвонилась до заведующей детским садом Эммы Ибрагимовны Мильнер, однако от комментариев она отказалась, сославшись на запрет руководства.

Одна из мам рассказала, что была вынуждена перевести ребенка в другой детский сад из-за издевательств. Поддержали женщину и другие родительницы, которые сообщили, что в детском саду работают неквалифицированные кадры.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону заведующей.

- Мальчик, которого отчитывали, не дает покоя уже не первый месяц. Он бьет детей, душит, на него не могут найти управу. Возможна Эмма Ибрагимовна перегнула палку, но иначе ребенок просто не понимает. Моя дочь, например, его боится, - говорит одна из мам девочки Ульяна.

По словам родительниц, мальчик дерется по наставлению своего папы из Дагестана. Говорят, у мужчины уголовное прошлое. У воспитательницы в какой-то момент просто сдали нервы, и она решила написать заявление по собственному желанию.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Что тебе сделать, подонок, бошку оторвать?»: В краснодарском детсаду заведующая ставит на колени ребенка

- На меня смотри! Что тебе сделать, подонок, бошку оторвать? Ты моих детей душишь, тварь? - разъяренно кричит женщина на потупившего взгляд в асфальт мальчика лет пяти (читайте далее)