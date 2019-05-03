В ДТП на Кубани погибли 5 человек

Сообщение об аварии поступило в полицию в 17:40. ДТП случилось возле станицы Рязанской Белореченского района. По предварительным данным, водитель автомобиля «Hyundai Accent», 1959 года рождения, выехал на встречку и столкнулся с другим «Hyundai».

- В результате ДТП на месте скончались 5 человек, их личности устанавливаются. Так же госпитализированы с травмами предполагаемый виновник аварии, 35-летний житель Тимашевска, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края.

ФОТО: архив "КП"

На месте работают аварийные службы. По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.