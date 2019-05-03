2019-05-03T20:19:30+03:00
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли 5 человек

После столкновения машины загорелись
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: архив "КП"ФОТО: архив "КП"
Изменить размер текста:

Сообщение об аварии поступило в полицию в 17:40. ДТП случилось возле станицы Рязанской Белореченского района. По предварительным данным, водитель автомобиля «Hyundai Accent», 1959 года рождения, выехал на встречку и столкнулся с другим «Hyundai».

- В результате ДТП на месте скончались 5 человек, их личности устанавливаются. Так же госпитализированы с травмами предполагаемый виновник аварии, 35-летний житель Тимашевска, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края.

ФОТО: архив "КП"

ФОТО: архив "КП"

На месте работают аварийные службы. По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Белореченск»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Шансов, что кто-то выжил, почти нет»: в Ростовской области легковушка с людьми сорвалась в реку Дон с моста
Спасатели извлекли из машины тела трех женщин, а вот двоих мужчин, отца и сына, ехавших на передних сидениях, найти не удалось [эксклюзив "КП", список погибших и фото с места ЧП]
Новости 24
В Краснодаре ожидается гроза и сильный ветер
Путин поручил создать в Сочи центр спортивной медицины
В Краснодаре ученики лицея № 64 посадили липы
На Кубани пройдет забег в честь Дня Победы
В Краснодаре загорелся частный дом
Краснодарец победил на Кубке Европы среди кадетов
Губернатор Кубани стал меньше зарабатывать, а его жена больше
На Кубани побили казака ди-джея за неправильную музыку
Водителя Porsche, выехавшего на встречную полосу, ищут в Краснодаре
Городские службы Сочи готовы к ударам стихии
На Кубани проведут традиционную «Вахту памяти»
Грузовой поезд сбил 57-летнего мужчину под Крымском
Двое краснодарцев сожгли велосипед из службы проката ради эффектного фото
В «Орленке» стартовала инклюзивная смена для одаренных детей
В Краснодаре ожидается дождь с грозой и сильный ветер
В Сочи разыскивают водителя, сбившего 5-летнего ребенка на самокате
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
Репетиции Парада Победы 9 мая 2019 года в Новороссийске: когда начнется, где посмотреть
В Краснодаре «семерка» попала под трамвай
В самом загруженном краснодарском офисе МФЦ открылся новый зал
В Новороссийске потушили здание на улице Кутузовской
В Краснодаре разыскивают без вести пропавшего пенсионера
В Анапе спасатели вытащили мужчину из колодца, в котором он провел три дня
В первомайской демонстрации в Краснодаре прошли 65 тысяч горожан
В Сочи появится памятник маршалу Андрею Гречко
На Кубани прокуратура помогла пенсионеру разыскать дочь, с которой он не виделся 12 лет
В Краснодаре водителя маршрутки, проехавшего на красный свет, оштрафовали
В Краснодаре подростки напали на сотрудника магазина, поймавшего их на краже спиртного и кофе