Жертвами ДТП на Кубани стали два участника Stand Up

Стали известны подробности страшного ДТП, которое случилось вечером 3 мая около станицы Рязанской в Белореченском районе Кубани. На трассе в лобовую столкнулись два автомобиля Hyundai, после чего загорелись.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="462" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/706737" frameborder="0"></iframe> ДТП на Кубани, жертвами которого стали пять человек.

Жертвами аварии стали пять человек, еще двое с травмами оказались в больнице. Среди погибших опознаны два участника проекта Stand Up, а также шоу Comedy Battle и «Не спать» на ТНТ– Денис Маловичко и Елена Зуева из Майкопа. Они ехали на выступление в Краснодар.

standup_russia Комики Stand Up погибли в ДТП на Кубани

- 3 мая в ДТП трагически погиб Денис Анатольевич Маловичко - Лучший учитель Адыгеи 2016 года, выпускник факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета, участник команд КВН, комик Stand Up, - сообщил на своей странице Алий Хатков, зампредседателя Адыгейской республиканской организации Профсоюза работников образования и науки.

Денис Маловичко известен по выступлениям в составе дуэта «Зашибитлз». Гибель Елены Зуевой, выступавшей в Comedy Battle подтверждают друзья комиков, которые выражают свои соболезнования в соцсетях.

По последним данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу 60-летнего водителя Hyundai Accent, он остался жив. Водитель и три пассажира Hyundai Verna погибли на месте, еще одни пассажир этого авто сейчас находится в больнице. Преположительно, погибшие были попутчиками сервиса BlaBlaCar.

Фото с места ДТП

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух или более человек», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.