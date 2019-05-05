2019-05-05T14:44:11+03:00
Общество

Прощание с Валерием Самойленко состоится 6 мая в Краснодаре

Гражданская панихида пройдет в ритуальном зале Славянского кладбища
Александра ПОДУШКО
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Валерий Самойленко. Фото: krd.ruВалерий Самойленко. Фото: krd.ru
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- В понедельник, 6 мая, в краевой столице состоится прощание с Валерием Самойленко. Его похоронят на Славянском кладбище, а гражданская панихида пройдет с 12:00 до 14:00 в ритуальном зале, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Бывший глава кубанской столицы скончался в ночь с 3 на 4 мая. Ему было 82 года. Соболезнования родным и близким Валерия Самойленко выразили нынешний мэр Краснодара Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко.

- Валерий Самойленко - выдающаяся личность для нашего города. В истории Краснодара с именем Валерия Александровича связана целая эпоха. При его личном участии проходило становление органов местного самоуправления в их современном виде. Он внес огромный вклад в развитие столицы Кубани, -сказал Евгений Первышов.

Валерий Самойленко возглавлял Краснодар 13 лет - с 1987 по 2000 год. До этого трудился в должности горисполкома. В 2007 году получил звание Почетного гражданина краевого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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