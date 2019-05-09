Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Краснодаре: 10 самых ярких фотографий с шествия

На акцию «Бессмертный полк» с каждым годом по велению сердца выходит все больше краснодарцев.

Фото: instagram.com/natliltan

В седьмой раз внуки и правнуки идут в мирном шествии с портретами своих воевавших дедов.

Среди участников акции - самые юные жители города.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Люди приносят фотографии своих родных, которые приближали победу, как могли.

С портретами родственников - участников Великой Отечественной войны, пришли, как старшее поколение, так и дети. Фото: instagram.com/aminaboston

Их истории они бережно хранят и рассказывают своим детям. Ведь герои живы, пока их помнят.

Пожилые люди несли портреты своих братьев и сестер.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Напомним, в прошлом году на улицы вышли 107 тысяч человек. В этот же раз участниками «Бессмертного полка» стали 110 тысяч горожан.

Многие участники акции отнеслись к подготовке очень серьезно и не только сделали портреты своих фронтовиков, но и нашли военную форму. Фото: instagram.com/lutsennko

Как и в предыдущие годы, колонны с портретами родственников-фронтовиков выстроились на главной улице Красной.

В толпе можно было разглядеть людей военных профессий.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

А затем краснодарцы победным строем пройдут до Вечного огня на Северной.

Портретов было так много, что, казалось, они, будто парят в воздухе.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Во время шествия в динамиках играли песни военных лет. Создавалось ощущение, словно мы отмечаем День Победы в далеких 70-х. Непередаваемые чувства, аж мурашки, - делится с «КП» - Кубань» участница «Бессмертного полка» Юлия Тефтяева.

Не всем участникам акции оказался по зубам маршрут - в следующем году наверстает. Фото: instagram.com/dobraya_olga

Оркестр, который участвовал в параде, сопровождал всю колонну с участниками акции.

Фото: instagram.com/kati_alisa_miller_

- В этом году мы придумали еще одну акцию «Герой семьи – герой Отечества», - говорит руководитель движения «Бессмертный полк» в Краснодарском крае Борис Левицкий. – Для этого мы на шестиметровом стенде в парке 30-летия Победы размеcтили фотографии ветеранов.

Фото: instagram.com/mrs___lebedeva

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