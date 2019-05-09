2019-05-09T22:56:59+03:00
День Победы

Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Краснодаре: 10 самых ярких фотографий с шествия

Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Краснодаре прошел уже в седьмой раз [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Шествие прошло уже в седьмой раз.Шествие прошло уже в седьмой раз.

На акцию «Бессмертный полк» с каждым годом по велению сердца выходит все больше краснодарцев.

Фото: instagram.com/natliltan

Фото: instagram.com/natliltan

В седьмой раз внуки и правнуки идут в мирном шествии с портретами своих воевавших дедов.

Среди участников акции - самые юные жители города. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Среди участников акции - самые юные жители города.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Люди приносят фотографии своих родных, которые приближали победу, как могли.

С портретами родственников - участников Великой Отечественной войны, пришли, как старшее поколение, так и дети. Фото: instagram.com/aminaboston

С портретами родственников - участников Великой Отечественной войны, пришли, как старшее поколение, так и дети. Фото: instagram.com/aminaboston

Их истории они бережно хранят и рассказывают своим детям. Ведь герои живы, пока их помнят.

Пожилые люди несли портреты своих братьев и сестер. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пожилые люди несли портреты своих братьев и сестер.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Напомним, в прошлом году на улицы вышли 107 тысяч человек. В этот же раз участниками «Бессмертного полка» стали 110 тысяч горожан.

Многие участники акции отнеслись к подготовке очень серьезно и не только сделали портреты своих фронтовиков, но и нашли военную форму. Фото: instagram.com/lutsennko

Многие участники акции отнеслись к подготовке очень серьезно и не только сделали портреты своих фронтовиков, но и нашли военную форму. Фото: instagram.com/lutsennko

Как и в предыдущие годы, колонны с портретами родственников-фронтовиков выстроились на главной улице Красной.

В толпе можно было разглядеть людей военных профессий. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В толпе можно было разглядеть людей военных профессий.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

А затем краснодарцы победным строем пройдут до Вечного огня на Северной.

Портретов было так много, что, казалось, они, будто парят в воздухе. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Портретов было так много, что, казалось, они, будто парят в воздухе.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Во время шествия в динамиках играли песни военных лет. Создавалось ощущение, словно мы отмечаем День Победы в далеких 70-х. Непередаваемые чувства, аж мурашки, - делится с «КП» - Кубань» участница «Бессмертного полка» Юлия Тефтяева.

Не всем участникам акции оказался по зубам маршрут - в следующем году наверстает. Фото: instagram.com/dobraya_olga

Не всем участникам акции оказался по зубам маршрут - в следующем году наверстает. Фото: instagram.com/dobraya_olga

Оркестр, который участвовал в параде, сопровождал всю колонну с участниками акции.

Фото: instagram.com/kati_alisa_miller_

Фото: instagram.com/kati_alisa_miller_

- В этом году мы придумали еще одну акцию «Герой семьи – герой Отечества», - говорит руководитель движения «Бессмертный полк» в Краснодарском крае Борис Левицкий. – Для этого мы на шестиметровом стенде в парке 30-летия Победы размеcтили фотографии ветеранов.

Фото: instagram.com/mrs___lebedeva

Фото: instagram.com/mrs___lebedeva

ФОТОРЕПОРТАЖ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Елена Бондаренко из Киева: Теперь в рядах нашего «Бессмертного полка» - десятки тысяч. А радикалов режима Порошенко я не видела
Об этом бывший депутат Верховной рады Украины рассказала нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио, видео]
Новости 24
«Зенит» обыграл ПБК «Локомотив-Кубань»
Сочинцам восстановили подачу воды после аварии
Краснодарцы поставили новый «Рекорд Победы», выполнив 27028 отжиманий
1,5 миллиона за контрабанду сигарет: В Краснодаре осудят двоих полицейских, бравших взятки в аэропорту
На Кубани в «Бессмертном полку» прошли почти 680 тысяч жителей
Первую очередь дороги у въезда в Майкоп со стороны Армавира откроют к концу 2019 года
Парад Победы 9 мая 2019 года в Новороссийске: на площади проехали КамАЗ с гаубицей, мотовездеходы и «Рыси»
В амфитеатре парка «Краснодар» с 9 по 12 мая покажут кино
Более 30 тысяч краснодарцев собрал парад в честь Дня Победы
Краснодарские приставы передали останки летчика в Свердловскую область
В Краснодаре в честь Дня Победы возложили цветы к «Вечному Огню»
В Туапсинском районе строят новый мост вместо разрушенного наводнением
Участниками акции «Свеча памяти» в Сочи стали около 6 тысяч человек
На Кубани все школы к 2020 году назовут именами защитников Отечества
4000 сочинцев остались без воды из-за поврежденных водоводов