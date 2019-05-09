2019-05-09T16:38:16+03:00
Победа

«Вставай, страна огромная!»: Краснодарская группа записала метал-кавер на песню, ставшую символом защиты Родины

Таким образом музыканты отдали дань памяти героям [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Группа F. Union. Фото: vk.com/f_unionГруппа F. Union. Фото: vk.com/f_union
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Вся страна сегодня празднует День Победы. В Краснодаре уже отгремел парад, а по главной улице прошли колонны «Бессмертного полка». Десятки тысяч горожан вместе со своими детьми пришли на площадь, чтобы почтить память тех, кого с нами уже нет, но кто навсегда останется в наших сердцах.

Краснодарская группа F. Union решила отдать дань памяти героям особым образом. О тех страшных днях, которые пришлось пережить людям в годы войны, они напомнили с помощью песни. Музыканты записали метал-кавер на известную песню «Священная война», ставшую символом защиты Родины.

F. Union - Священная война (cover) Видео: vk.com/f_union.

- Сама идея появилась еще перед прошлым Днем Победы. И это должно было стать просто гитарным кавером, однако после того, как была сделана аранжировка, стало понятно - это будет нечто большее, - рассказывают музыканты. - В итоге были записаны хор, мощная ритм секция барабанщика и бас гитариста, большое количество оркестровых партий.

Под эту песню наши деды и прадеды не раз смотрели в глаза смерти и шли в бой. Слова были написаны спустя два дня после начала войны В.И. Лебедевым - Кумачом. Сразу после этого композитор А.В. Александров написал музыку.

- Впервые песня была исполнена 26 июня 1941 года в Москве на Белорусском вокзале одной из групп Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР. Она приобрела массовую популярность на фронтах Великой Отечественной войны и поддерживала высокий боевой дух в войсках, - продолжают участники группы. - Эта кавер версия сделана в дань памяти о подвиге наших дедов. Мы никогда не забудем то, что они сделали и будем передавать эту память нашим детям и внукам. Это наш священный долг.

F. Union - Священная война (cover) Видео: vk.com/f_union.

ИСТОЧНИК KP.RU

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