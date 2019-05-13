Судья в Краснодарском крае учинила разборку «на районе», едва не вцепившись обидчице в волосы

Женскую драку в духе «у нас на районе» учинила федеральная судья Динского района Светлана Дубовик. Пострадавшей от рук статусной обидчицы (принадлежность нападавшей к судейскому сообществу «КП» - Кубань» подтвердили пока только в неофициальной беседе), фигурировавшей на скандальном видео, признает себя местная жительница Людмила Пономаренко. Светлана Алексеевна ударом в лицо пыталась ее «убедить» отказаться от видеосъемки. Позже девушка обратилась с официальным заявлением в полицию.

Что в действительности стало причиной конфликта с участием федерального судьи, пока сказать трудно.

- Мы живем в Динской на улице Набережная, 1. У нас тупик, небольшой проезд упирается в реку, два жилых дома принадлежат моему отцу и дяде, чужих не бывает, - прояснила ситуацию в соцсетях пострадавшая Людмила Пономаренко. - Около 18 часов 11 мая на белой «Киа Серато» к нашему двору вместе со спутницей подъехал сосед Давид Просий и начал неистово сигналить. Когда я вышла, он сказал, что хочет проехать к реке и потребовал, чтобы мы убрали стоящую в тупике машину. Я пыталась объяснить, что у нас нет ключей, но меня не хотели слушать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="900" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/708418" frameborder="0"></iframe> Судья из Краснодарского края учинила драку на улице.соцсети

Оба, по словам Людмилы, были похожи на пьяных. После многочисленных оскорблений в свой адрес девушка достала телефон и начала снимать все на видео.

На кадрах запечатлено, как судья яростно ударила своим телефоном по лицу Людмилы, поняв, как такая известность может отразится на ее карьере. И даже стала преследовать девушку до ее дома. Правда, вовремя остановилась, вспомнив, видимо, об ответственности за несанкционированное взятие чужих ворот. Людмила в это время призывала стать свидетелями хулиганства следивших за перепалкой строителей. А Светлана Дубовик в ответ вызвала кого-то по телефону, громко заявив о том, что у этих «свидетелей» «явно отсутствует гражданство».

Позже она предприняла последнюю отчаянную попытку «разрулить» ситуацию в свою пользу, заблокировавшись в машине. С заднего сиденья иномарки, пряча лицо, женщина по телефону требовала спасти ее от нападавших с автоматами, звонила в экстренные службы. Но в станице, где все друг друга знают, такая известность сыграла с ней злую шутку.

Полицейские в итоге приехали, но в отделение увезли только водителя иномарки. Очевидно, забрать с собой и пассажирку им помешал ее неприкосновенный статус. А после проверкой всех обстоятельств занялся Следственный комитет, изъяв у полиции дело о хулиганстве.

- Сейчас проводится проверка по факту произошедшего, - прокомментировали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Устанавливаются все обстоятельства конфликта. Никаких комментариев по поводу мест работы участников конфликта мы не даем.

По странному стечению обстоятельств по телефону приемной в Динском районном суде, в чьих списках с 1999 года судьей значится Светлана Алексеевна Дубовик, дозвониться не удалось.

«КП» - Кубань» направила запрос по поводу реакции на инцидент в Квалификационную коллегию судей Краснодарского края.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Судья-матершинник спустя год решил восстановиться в должности

Алексей Шевченко понял, что погорячился, и направил жалобу в квалификационную коллегию судей Краснодарского края с требованием восстановиться хотя бы в статусе судьи в отставке. Как известно, такой «спящий режим» у судей щедро оплачивается государством, словно тот в поте лица продолжает трудиться на благо правосудия (читайте далее)