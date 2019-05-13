В Новороссийске собаки покусали 9-летнего мальчика

Аналогичный случай произошел в Цемдолине 14 апреля. Тогда 6-летнего Петю загрыз пес, хозяина которого до сих пор не могут найти. В этот раз мальчика спасли, но без ран не обошлось. В обоих случаях собаки были с ошейниками.

- По словам очевидцев, собака размером с теленка укусила моего сына и повалила на землю, - написала у себя в Инстаграм мама мальчика. – Несколько собак тоже накинулись на него. Одна из них намертво вцепилась в руку. К счастью, рядом мужчина ремонтировал свою машину, он услышал крики и отогнал псов от моего ребенка. Мужчина отвел сына домой и вызвал скорую, а его жена успокоила мальчика и промыла раны. По его словам, самый большой пес был с ошейником.

Женщина обратилась к главе Новороссийска, чтобы полиция штрафовала за выгул без намордника не только на набережной, но еще и патрулировала бы окраины города.

Мальчик поправляется, его жизни ничто не угрожает. \ФОТО: Инстаграм матери пострадавшего

- Ни в горбольнице, ни в 5-й поликлинике нет бесплатной вакцины от бешенства, - жалуется мать. - Сделать нужно 6 штук, каждая стоит 600 рублей. Слава богу, мой сын чувствует себя хорошо и поправляется.

Позже женщине позвонили из администрации поселка Гайдук, пригорода Новороссийска, где бродила та стая. Чиновники сказали, что нашли телефон возможного хозяина собаки, которая напала на ребенка, но это не точно.

- 11 мая в горбольнице нам сообщили, что привезли 9-летнего мальчика, на которого напали собаки, - говорят в пресс-службе МВД края. - Мы начали проверку.