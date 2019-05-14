Брошены все силы: Пропавшего в Мостовском районе мальчика ищут с вертолетов

- Помощь нам не нужна, лишь бы ребенок нашелся! - говорит «Комсомолке» мама мальчика Наталья. Женщина едва сдерживает слезы.

Богдана Кривко уже пятые сутки ищут сотни людей. Полицейские, спасатели, казаки. Неравнодушные люди собирают провиант и спецодежду, отпрашиваются с работы и приезжают в станицу Баговскую Мостовского района, чтобы помочь в поисках. Но пока хороших новостей нет - мальчика не нашли.

Ориентировки Богдана развешаны по всей станице. Фото: instagram.com/panipotockaz

Напомним, 9-летний Богдан пропал 10 мая. В 14:00 он шел по улице Богатырской в сторону дома на улице Центральной. Местные жители видели мальчика в магазине «Любимый» в центре станицы. Именно там камера видеонаблюдения в последний раз зафиксировала ребенка. На нем - черная толстовка с капюшоном, синие спортивные штаны и кеды. На кадрах видно, как мальчик купил три пакетика растворимого кофе. Расплатившись, Богдан вышел на улицу и пропал.

Кадр видеозаписи с камер наблюдения в магазине "Любимый". Фото: vk.com/predgorieonline

Буквально через пару часов обеспокоенные родители забили тревогу. Мать мальчика начала обзванивать всех родных и знакомых, чтобы узнать, не видели ли они Богдана. А вечером женщина сообщила в полицию, написала объявление с просьбой о помощи в Сети, обратилась к поисковому отряду «Лиза Алерт».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/708682" frameborder="0"></iframe> Поиск Богдана Кривко с ПСО "Лиза Алерт" Видео: instagram.com/panipotockaz.

Ранее поиски ребенка проходили в непростых условиях. В окрестностях станицы Баговской ухудшилась погода. Из-за начавшегося шторма и проливных дождей решили оставить лишь профессиональных спасателей, которые отлично ориентируются на местности.

Спасатели решают, какие участки будут осматривать сегодня. Фото: Наталья АНОХИНА.

Поиски осложняются еще и ландшафтом - вокруг горы и лес. Мальчик может находиться, где угодно, потому поисковики прочесывают буквально каждый сантиметр. Богдана ищут и с высоты - над станицей и по округе кружит вертолет МЧС.

Фото: instagram.com/sergejlasunov

ГДЕ ВЕЛИСЬ ПОИСКИ

Уже проверены лесные и горные массивы в радиусе 15 – 20 километров вокруг станицы, поселки Бугунжа и Узловой, русла рек Ходзь и Гурмай, все заброшенные здания, чердаки и подвалы, а также местное кладбище.

Также волонтеры изучили близлежащий лесной массив, правый берег реки Ходзь и русло реки Гурмай, промышленные территории и зоны отдыха от станицы Баговской до станицы Бесленеевской в направлении Переправной.

На данный момент участок поиска расширили до 50 километров.

Желающих присоединиться к поискам с каждым днем все больше.

- Сегодня в работе задействованы 422 человека, более 40 единиц техники, в том числе вертолет МЧС. Проводятся также оперативно-розыскные мероприятия, - сообщил глава Мостовского района Сергей Ласунов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/708679" frameborder="0"></iframe> Над станицей Баговской и по округе кружит вертолет МЧС. Видео: instagram.com/sergejlasunov.

По словам властей, искать мальчика будут круглосуточно, правда, ночью шерстить местность будут только профессионалы. С наступлением утра к ним подключатся волонтеры.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Родители мальчика написали заявление в следственные органы

- В связи с отсутствием сведений о месте нахождения пропавшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), - сообщили «КП»-Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Если вы обладаете информацией о месте нахождения девятилетнего Богдана, звоните по номерам: 8 (86169) 3-07-01 или 02.

Если же вы хотите присоединиться к поискам, обращайтесь по телефонам: 8 (988) 524-37-42 (атаман Майкопского казачьего отдела Александр Данилов), 8-800-700-54-52, 8 918 385 96 33 (атаман Мостовского районного казачьего общества Сергей Родионов).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/708680" frameborder="0"></iframe> Атаман Майкопского казачьего отдела Александр Данилов вошел в состав штаба по поискам мальчика. Видео: vk.com/apsmi.

ЧЕМ МОЖНО ПОМОЧЬ

Приветствуется также помощь в виде сухпайков поисковиков. Также можно привезти питьевую воду, скотч, бумагу, батарейки для используемого оборудования, бензин для поисковиков на машинах.

Штаб находится по адресу: Мостовской район, станица Баговская, ул. Клубная, 1а (здание администрации Баговского сельского поселения).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ушел и не вернулся": Следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения девятилетнего мальчика на Кубани

9-летний Богдан Кривко из станицы Баговской Мостовского района пропал 10 мая. Последний раз мальчика видели на улице Богатырской, по которой он шел, когда вышел из дома (читайте далее)