«Я жил надеждой на встречу с семьей»: На Кубани 75-летний пенсионер разыскал дочь, которую не видел 12 лет

В советские годы семья Кривцовых жила в Краснодаре, здесь у них был свой дом. Вячеслав Вацлавович один растил двух детей - любимых Сергея и Светлану.

Позже женщина перебралась в Москву, а мужчина с сыном продали свое жилье в Краснодаре и переехали в Северскую.

- В 2000-2001 годах был как никогда сильный снегопад в городе. Зима выдалась морозной. А я как раз работала на рынке - торговля не шла, а зарабатывать же как-то надо было. Муж Юра сказал тогда: «Надо что-то менять в жизни, пора самостоятельными быть». Так мы и решили с ним перебраться в Москву, устроить на работу там все же проще было, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» 38-летняя Светлана Кривцова. - Уезжая, я за отца не переживала. Он оставался с моим братом Сергеем.

Вот только держать связь с ними напрямую Светлане было сложно.

- Сотовых тогда ни у кого не было особо, стационарный телефон был проведен в единичных домах. К счастью, был у моей бабушки, матери отца. Она была единственным связующим звеном. Я ей часто звонила, узнавала, как дела, интересовалась, заглядывал ли отец с братом к ней. Я оставила ей свой номер и адрес, чтобы она передала всем родным. Но, видимо, не успела сообщить. Однажды я набрала ее номер, но трубку никто не взял... - продолжает женщина.

В Белгород Светлана перебралась вместе с мужем.

Оказалось, что бабушка Светланы умерла. Об этом ей уже рассказали соседки. У них женщина пыталась узнать, где отец и брат, но все лишь разводили руками. Это был 2005 год.

В тот самый момент жизнь Светланы начала круто меняться. И поиски семьи женщине пришлось отложить.

- Мы с Юрой переехали в Белгород. Здесь живут мама и сестры мужа. Купили небольшой участок, завели скотину, а позже у нас появились дети - четыре девочки и мальчик, - рассказывает Светлана. - А в прошлом году отец нашелся! Мне позвонила подруга, которая сказала, что со мной хочет связаться прокуратура по этому поводу. Я была так рада, услышав это.

Судьба Вячеслава Вацлавовича сложилась иначе. Через несколько лет после переезда дочери он потерял дом. Из-за неправильного оформления документов при покупке мужчина лишился крыши над головой. Пытался добиться правды - но тщетно.

Вячеслав Вацлавович несколько лет жил в белореченском доме престарелых.

- Что-то неверно было указано в документах, из-за этого дом ушел с руками и ногами. Брата моего убили, обстоятельства его смерти до сих пор неизвестны. Папа к тому же перенес инсульт, обслуживать себя сам не мог, так и оказался он и в белореченском доме престарелых, - с грустью говорит Светлана.

72-летний Вячеслав Вацлавович свою родную дочь хотел найти давно. И вот подвернулась возможность. Во время выездной приемной прокуратуры он спонтанно написал заявление руководителю ведомству с просьбой о помощи.

- В письме мужчина сообщил, что в 2007 году его 38-летняя дочь уехала на постоянное место жительства в Белгородскую область, - рассказывают «КП» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - С тех пор мужчина не видел ее. Сама женщина на связь с ним не выходила.

Прокуратура Белореченского района начала искать пропавшую родственницу. К поискам подключили своих коллег из Белгородской области. Пробив по базе данных имя женщины, они установили, что свое место жительства она не меняла. Хорошую новость тут же сообщили Вячеславу Вацлавовичу, а позже отец и дочь наконец услышали друг друга.

Сейчас вся семья живет в небольшом доме в Белгороде. Фото: из архива семьи.

Невероятное воссоединение семьи произошло через 12 лет. Отец Светланы переехал в Белгород.

- Я только и жил надеждой на встречу с дочерью, - признается пожилой мужчина.

На фото Вячеслав Вацлавович вместе с дочерью Светланой и внуками. Фото: из архива семьи.

Еще недавно он чувствовал себя одиноким, сегодня - у него большая семья. Он живет вместе с пятью внуками (!), окружен любовью и заботой. О том, что случилось в их семье, они стараются не вспоминать, просят всех, кто ищет своих близких, не опускать руки и не терять надежду.

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