Майский град на Кубани не нанес существенного вреда будущему урожаю

Несколько дней назад в центральных районах Кубани прошел град. От внезапного удара стихии пострадали сельхозугодья. Масштабы потерь удалось оценить только сейчас. К счастью, они не выглядят угрожающими.

- Град выпал точечно, и серьезного ущерба сельхозкультурам не нанес. В то же время локально по предприятиям пострадали посевы сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника. В настоящее время оценка ущерба продолжается, - сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства.

По предварительным оценкам, побиты посевы на площади около двух тысяч гектар в Усть-Лабинском, Тимашевском, Каневском и Кореновском районах.

В региональном министерстве уточняют, что держат ситуацию на контроле и призывают производителей активнее использовать агрострахование, ведь град и ливни традиционно серьезные факторы риска на Кубани.

– Ситуация прошлого года, и уже нынешнего в очередной раз подтверждают необходимость страхования посевов. Для этого край восстановил господдержку агрострахования. В 2019 году на эти цели направлено 340 млн рублей, – отметил вице-губернатор Андрей Коробка.

Тем не менее, аграрии считают, что нынешняя весна оказалась достаточно благоприятной для посевов.

- На сегодняшний день серьезных опасений за будущий урожай нет. Сев риса окончен, в полях кипят уходные работы, а погода этому благоприятствует. Что касается районов, где прошел град, у них еще есть время на восстановление, но повреждения носят локальный характер, - рассказал Виктор Сергеев, председатель Кубанской ассоциации крестьянских (фермерских)

хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

По его словам, есть вопросы по урожайности плодовых культур.

- Цветение завершается, появились первые плоды, гибели нет. Масштабных заморозков не было, зима выдалась теплой, но какой будет урожайность – пока вопрос, на нее влияет очень много факторов, - добавил Сергеев.