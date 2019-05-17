2019-05-17T14:30:37+03:00
Общество

Кубанский маслосырзавод продавал сметану в детсад с опасными растительными жирами

Молоко этого же предприятия возили в школы Новороссийска, отчего в администрации города ОБЭП начал обыски
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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Работу этого предприятия уже приостанавливали. В апреле в продукции Славянского маслосырзавода нашли опасные растительные жиры. И вот снова предприятие закрыли до 24 мая. Так постановил Арбитражный суд края, в который обратился региональный Россельхознадзор после проверки качества сметаны. В ней также нашли запрещенные вещества.

- Мы проверили качество 15% сметаны, которую поставляли в детский сад в Гулькевичском районе, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора. - Там мы нашли растительные жиры: кампестерин, стигмастерин и бета-ситостерин. Их концентрация выше нормы. Продукт может нанести вред здоровью человека, особенно уязвимы дети, беременные и пенсионеры. Работу завода приостановили на 10 дней до устранения нарушений.

В апреле завод 4 раза привлекали к административной ответственности. Два раза его работу приостанавливали на 10 суток, в остальных случаях штрафовали на 350 тысяч рублей. Всего на завод вынесли 9 постановлений о нарушениях.

В школы, детсады и больницы Новороссийска возят молоко с пальмовым маслом

Три недели назад ОБЭП пришел с обысками к первой замглаве Новороссийска Светлане Калининой и заму по соцвопросам Наталье Майоровой. Тогда полиция подозревала чиновников в лоббировании поставщика молочки Ольги Криштопы. Ее предприятие с 2012 по 2017 годы заключило госконтрактов на 1,3 млрд рублей и выигрывало почти по три тендера в день.

Ольга Криштопа участвовала в тендере с документами, которые подтверждают качество продукции: декларации соответствия, технические условия, лабораторные испытания и т. д. Поэтому, видимо, администрация закрыла глаза на нарушения, справки ведь все официальные, или же была в курсе и молчала.

Только в МВД и в мэрии города-героя ничего не комментируют.

- Силовики начали проверку еще в октябре 2018-го после заключения испытательного центра КубГТУ о качестве молочной продукции ОАО «Маслосырзавод» Славянский», - говорит юрист Егидиюс Борисов, близкий к следствию. - Специалисты проверяли пастеризованное молоко 2,5% жира. Они установили, что продукт не соответствует ГОСТу и молоком его назвать нельзя. В напитке нашли консерванты: сорбиновые и пропионовые кислоты, которые не указаны в составе. Еще в нем больше растительных, чем животных жиров, ведь туда добавляли пальмовое масло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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