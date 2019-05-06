Обыски в мэрии Новороссийска: в школах и детсадах детям давали молоко с пальмовым маслом

Две недели назад ОБЭП пришел с обысками к первой замглаве Новороссийска Светлане Калининой и заму по соцвопросам Наталье Майоровой. Тогда полиция подозревала чиновников в лоббировании поставщика молочки Ольги Криштопы. Ее предприятие с 2012 по 2017 годы заключило госконтрактов на 1,3 млрд рублей и выигрывало почти по три тендера в день. Сейчас мы выяснили, что, скорее всего, причиной обысков стало некачественное молоко, которое не соответствует ГОСТу. МВД и в мэрии ничего не комментируют.

Близкий к расследованию источник рассказал, что силовики начали проверку в октябре 2018-го после заключения испытательного центра КубГТУ о качестве молочной продукции ОАО «Маслосырзавод» Славянский». Специалисты проверяли пастеризованное молоко 2,5% жира. Они установили, что продукт не соответствует ГОСТу и молоком его назвать нельзя. В напитке нашли консерванты: сорбиновые и пропионовые кислоты, которые не указаны в составе. Еще в нем больше растительных, чем животных жиров, ведь туда добавляли пальмовое масло.

Молоко завода в интернете считают химозным и невкусным\ФОТО: otzovik.ru

- Содержимое молока не соответствует ГОСТу и регламенту Таможенного союза, - сообщил источник. – Есть информация, что «Маслосырзавод» Славянский» в апреле 2019-го четыре раза штрафовали за кефир, творог, сметану и молоко. Насколько мне известно, по решению суда дважды приостанавливали работу предприятия. Всего вынесли 9 постановлений к административной ответственности. Но завод продолжает работать и поставляет в школы, больницы и детсады края свои продукты.

Ольга Криштопа участвовала в тендере с документами, которые подтверждают качество продукции: декларации соответствия, технические условия, лабораторные испытания и т. д. Поэтому, видимо, администрация закрыла глаза на нарушения, справки ведь все официальные, или же была в курсе и молчала.

Пока полиция ведет расследование по факту (а не в отношении чиновников) возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», поэтому их не отстранили от должности. По сообщению источника, скоро его дополнят другими статьями: «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не соответствующих правилам безопасности» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Если вину первой замглавы Новороссийска Светланы Калининой, зама по соцвопросам Натальи Майоровой и других фигурантов докажут, то им грозит штраф, лишение права занимать определенные должности и тюрьма сроком от 5 лет.

Поставщик в 2015 году заключал по 3 госконракта в день\Карикатура: Кристина Мартинович

Куда возят молоко

По данным источника, только с 1 января 2018 года по 22 апреля 2019-го Ольга Криштопа заключила 1497 контрактов почти на 348 млн рублей. В день по три договора. 162 из них по 223-му закону «О госзакупках», поэтому документы скрыты и не публикуются. Молочку Криштопа поставляет в основном в Новороссийск. Еще возит в Краснодар, Горячий Ключ, Геленджик, Ленинградский, Славянский, Ейский и Темрюкский районы. Только в городе-герое она заключила 494 контракта почти на 132 млн рублей. Молочная продукция поставляется в школы Новороссийска: № 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 34. - Крупные контракты Криштопа выигрывала с минимальным и почти нулевым снижением цены контракта, - продолжает источник. – Поэтому этот признак трудно назвать коррупцией. ОБЭП придется постараться, чтобы хоть что-то доказать. Кстати, бывший мэр Новороссийска (13 лет у руля города!) Владимир Синяговский тоже из Славянска-на-Кубани. Но и после перехода в Госдуму эта земля не стала ему посторонней – сейчас Славянский район возглавляет Роман Синяговский, как говорят в городе – племянник экс-мэра.

Поэтому горожане уверены, что такая долгая и плодотворная совместная работа горадминистрации и завода – неспроста.

Предприниматель поставляла молочку в школы и детсады\ФОТО: Евгения ГУСЕВА

КОНКРЕТНО

Пальмовое масло детям: вред или польза?

- В пальмовом масле содержится пальмитиновая кислота, - говорит диетолог Елена Соломатина. - Попадая в детский кишечник, она «связывает» кальций, не давая ему всасываться. Поэтому в детском питании использовать пальмовое масло не стоит, хотя это не запрещено.

По словам руководителя экспертного отдела «Росконтроля» врача-гигиениста Андрея Мосова, пальмовым маслом фальсифицируют молочку. Изготовитель не информирует об этом потребителя, указывает на этикетке слова типа «растительный жир», «кондитерский жир» и т. п. Пальмовое масло дешевле молочного жира и позволяет производителю сэкономить.

СПРАВКА «КП»

ИП Криштопа Ольги Вячеславовна зарегистрировано в хуторе Адагум Крымского района. По данным РБК, входит в топ-5 королей госзаказа. Перед ней в рейтинге два дочерних предприятия РЖД, поставщик в госаптеки Челябинской области и коллега, которая поставляет молочку в школы, детсады, колонии Челябинской и Курганской областей и Республику Башкортостан.