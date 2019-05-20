В республике открыли «Леруа Мерлен» в рамках масштабного инвестпроекта по расширению СТЦ «МЕГА Адыгея»

Строительство магазина «Леруа Мерлен» площадью 19,8 тыс. кв. м является частью первого этапа реализации масштабного инвестиционного проекта ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти А» (ранее ИКЕА) по строительству и реконструкции Семейного торгового центра «МЕГА Адыгея». Соответствующее соглашение в 2017 году было подписано Главой Адыгеи Муратом Кумпиловым с руководством компании.

Проект является самым крупным на территории России. В его реализацию инвестор планирует вложить 14 млрд. рублей. До 2021 года намечено возвести более 100 тыс. кв. м торговых площадей и реконструировать 25,5 тыс. кв. м уже существующих, создать 2000 рабочих мест, построить парковочные места на 1800 автомобилей, провести благоустройство и т.д.

Отметим, что инвестиционный проект сопровождается в режиме «одного окна» и осуществляется в несколько этапов. На первом этапе возведен новый магазин «Леруа Мерлен», создано дополнительно 200 рабочих мест, благоустроена зеленая зона, построены подъездные дороги, парковочные площадки, пешеходные и велосипедные дорожки. В строительство данных объектов вложено 2 млрд. рублей.

По поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова в церемонии открытия нового комплекса «Леруа Мерлен» принял участие премьер-министр РА Александр Наролин. От имени руководителя региона он поздравил всех участников мероприятия с началом успешной реализации крупнейшего в Адыгее инвестиционного проекта.

«Это событие без всякого преувеличения можно назвать воплощением активной инвестиционной политики в нашей республике, направленной на привлечение и плодотворное сотрудничество с надежными и успешными компаниями», - подчеркнул Александр Наролин.В ходе церемонии открытия также выступили Глава МО «Тахтамукайский район» Азмет Схаляхо, генеральный директор «Ингка Сентерс в России» Софья Трофимова, управляющий ТЦ «Мега Адыгея» Кетевана Конькова, заместитель гендиректора ООО «Леруа Мерлен Восток» Дени Шис, региональный директор «Леруа Мерлен» Наталья Николайчук и директор магазина «Леруа Мерлен» Марина Дрозд.

После церемонии открытия гости и участники мероприятия были приглашены на экскурсию по новому торговому комплексу.