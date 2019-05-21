2019-05-21T15:54:37+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи и заместитель руководителя Рособрнадзора обсудили готовность региона к проведению ГИА

Сегодня в Доме правительства РА состоялась рабочая встреча Главы Адыгеи Мурата Кумпилова и заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ Анзора Музаева.
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Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
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С его участием сегодня также пройдет республиканское совещание по вопросу готовности всех структур республики, задействованных в проведении государственной итоговой аттестации.

Глава Адыгеи поблагодарил руководство Рособрнадзора за внимание к республике и рекомендации федерального ведомства, которые позволяют эффективно решать задачи в сфере образования.

«Благодаря поддержке Рособрнадзора во главе с Сергеем Кравцовым, нам удалось исправить все недочеты в организации и проведении государственной итоговой аттестации. Более того, Адыгея перешла в «зеленую» зону в рейтинге объективности проведения ЕГЭ. Надеемся с вашей помощью не только сохранить этот уровень, но и в дальнейшем работать над совершенствованием системы образования для достижения главной цели, которую перед нами ставит Президент РФ Владимир Путин, – вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования», – подчеркнул Мурат Кумпилов.

Анзор Музаев также поблагодарил Главу Адыгеи за приглашение принять участие в совещании и отметил конструктивное взаимодействие с республиканской властью, которое дало хороший результат.

«Если раньше мы приезжали в Адыгею для контроля за исправлением ошибок в организации ГИА, то сегодня республика на хорошем счету. Это же подтвердили и итоги апробации экзаменов. К региону замечаний нет. Есть моменты, которые решаются в рабочем порядке. И в дальнейшем мы готовы взаимодействовать с Адыгеей как с пилотным регионом в части реализации дорожной карты по повышению качества образования», – сказал Анзор Музаев.

Как доложил министр образования и науки РА Анзаур Керашев, в настоящее время по поручению Главы РА и в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора идет работа над формированием дорожной карты, выработке механизмов её реализации. С этой целью налажено тесное сотрудничество с Федеральным институтом оценки качества образования. Составлен перечень дисциплин, по которым необходимо повысить уровень преподавания. Планируется, что реализация дорожной карты начнется в следующем году. Впоследствии наработанный Адыгеей опыт по повышению уровня образования Рособрнадзор предлагает транслировать в другие регионы.

Министр также проинформировал о полной готовности региона к проведению ГИА, которая стартует 24 мая. В этом году экзамены будут сдавать почти 1,7 тыс. выпускников 11-х классов и более 4,5 тыс. учащихся 9-х классов. Для ГИА подготовлены 9 пунктов проведения ЕГЭ и 18 пунктов основного государственного экзамена для выпускников 9-х классов. Во всех пунктах созданы необходимые технические условия для проведения честного и объективного экзамена. Общий объем средств на организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации в этом году составил 16,4 млн. рублей.

Мурат Кумпилов в очередной раз подчеркнул важность принятия необходимых мер для проведения ГИА на высоком уровне, без нарушений. При этом основная цель – успешная сдача экзаменов выпускниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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