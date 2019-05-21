2019-05-21T15:54:37+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи вручил детям-сиротам ключи от квартир

В а.Тахтамукай состоялась церемония вручения ключей от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
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Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
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Ключи от нового жилья им вручил Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Госсовета-Хасэ РА Аскер Савв, глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо, члены Кабинета министров РА и депутаты республиканского парламента.

Глава республики поздравил новосёлов и пожелал, чтобы этот этап жизни принёс ребятам массу положительных эмоций, и, конечно комфорт.

«Одна из наших главных задач – в полной мере исполнять все социальные обязательства перед жителями республики. Тем более, когда речь идет о тех, кто особенно нуждается в поддержке государства. Сегодня работа по обеспечению жильем детей-сирот в Адыгее ведётся последовательно. Мы стремимся вовремя предоставлялось положенное вам жильё, обращать особое внимание на решение проблем социально незащищённых категорий граждан. Именно на это нацеливает нас глава страны Владимир Путин, и мы должны максимально ответственно подходить к решению этой задачи», – отметил Мурат Кумпилов.

Собственное жильё сегодня получили 13 юношей и девушек. Глава Адыгеи подчеркнул, что руководство региона готово оказывать помощь и в решении других вопросов.

«В республике действуют различные программы, связанные с предоставлением поддержки на развитие предпринимательства, поддержки молодым семьям, материнства и детства, трудоустройством молодых специалистов на селе. Важно, чтобы молодые люди знали о существовании подобных программ», – сказал Глава РА.

Мурат Кумпилов поручил местным органам власти консультировать ребят по действующим программам, оказывать необходимую помощь, не оставлять без внимания ни одно из обращений.

«Нам важно, чтобы наша молодежь видела заботу государства, могла полагаться на помощь властей на всех уровнях», – подытожил Глава региона.

От имени всех, кто сегодня стал обладателем нового жилья, с ответным словом выступила Анастасия Филенко. Она поблагодарила Главу Адыгеи за поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и заверила, что каждый из ребят сделать всё возможное для развития родного района и республики.

Напомним, за прошедший год в Адыгее получили жильё 97 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В текущем году планируется обеспечить около 115 детей-сирот по всей республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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