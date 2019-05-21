«Я не отказывалась от сына»: Оставившая ребенка на улице в Апшеронске женщина пытается вернуть его

Меньше недели назад в новостях прогремела ужасная история о том, как 21-летняя украинка оставила в московской поликлинике свою дочь. На такой шаг кукушку-мать толкнула любовь - в ее отношения с сожителем малышка никак не вписывалась. Не успели еще крохе найти новых маму и папу, как подобный случай произошел на Кубани.

Новость о том, что мать бросила своего полуторагодовалого ребенка в Апшеронске, подняла на уши не только полицию, но и администрацию района. Неужто еще одна наигралась и выбросила?

Изначально официальная информация была сухой. Маленького мальчика, сидящего на проезжей части дороги, нашла одна из местных жительниц. Обеспокоенная женщина не прошла мимо (как и должен был поступить любой неравнодушный человек) и тут же набрала номер полиции. Правоохранители выехали на место. Как выяснилось, сам мальчик находился без присмотра около 40 минут. Ребенка передали врачам, а сотрудники в погонах занялись розыском мамы потерявшейся крохи.

На улице Пушкина, где квартальная нашла мальчика, все друг друга знают.

Долго искать, правда, не пришлось - на 26-летнюю Марину Соколову (имя и фамилия изменены - Авт.) вышли через пару часов, ее дом находился неподалеку от места, где нашли ребенка.

- Со слов подозреваемой, ребенка, которому еще не исполнилось и двух лет, она оставила на улице из-за сложной жизненной ситуации, - сказали в краевом главке.

В итоге мать собираются привлечь к уголовной ответственности за «Оставление в опасности» и начали проверять семью. Вот только местным органам опеки Марина заявила - от своего ребенка не отказывалась.

- Я хочу его вернуть скорее! - сквозь слезы говорила мать в отделе семьи и детства.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в тот день женщина вышла на улицу с сыном и попросила присмотреть за своим чадом знакомых. Вот только приятели за малышом не уследили. Когда они отвлеклись, мальчик ушел. В этот самый момент сердобольная квартальная, проходившая мимо, и решила проявить инициативу.

- Женщина воспитывает ребенка без отца, однако ей помогает молодой человек. Семья их благополучная. На учете никогда не состояла. Мы видели дом, в котором живет ребенок. Там идеальный порядок, хороший ремонт, у мальчика чистые вещи, - сообщают «КП» - Кубань» в администрации Апшеронского района. - Мы сейчас выясняем, почему квартальная, которая должна знать детей, живущих рядом, не подошла к родителям, а сразу вызвала полицию. Кроме того, будем узнавать почему женщина сообщила правоохранителям о тяжелой жизненной ситуации.

Мальчик, по словам полиции, без присмотра был 40 минут.

Сам мальчик до сих пор находится в апшеронской больнице. Травм у него не нашли, однако по закону прямо сейчас вернуть его матери не могут.

В отношении Марины, оставившей своего малолетнего ребенка, возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ. Матери мальчика, согласно законодательству, грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо трехмесячный арест. Не исключено, что женщина может оказаться за решеткой на срок до одного года.

Но есть шанс, что все сложится иначе. В случае, если женщину не привлекут к уголовной ответственности, а ограничатся краевым законом «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», то ей вынесут предупреждение, поставят на учет и вернут сына.