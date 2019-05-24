Хоккеист Сапрыкин подал в суд на стюардессу рейса Сочи-Москва, который сел в Воронеже

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Олег Сапрыкин готовится к судебным тяжбам. Вместе со своим адвокатом известный хоккеист подал заявление на стюардессу «Аэрофлота» за ложный донос после инцидента 1 января на борту самолета. Напомним, тогда лайнер, выполнявший рейс из Сочи в Москву, вынужденно приземлился в Воронеже. Причиной ЧП стало якобы хулиганское поведение экс-хоккеиста «Сочи».

- Пьяный мужчина нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, в связи с чем командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Воронеже, - сообщали тогда официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Но факты, которые указала в заявлении бортпроводница, не нашли своего подтверждения.

- На борту самолета все произошло не так, как рассказала стюардесса. Во время утреннего полета 1 января Олег Сапрыкин попросил принести виски. У него был билет в бизнес-классе, в стоимость которого включен алкоголь. Но бортпроводник ему отказала в грубой форме, затем начала снимать его на телефон. Олег попросил прекратить, но, по-видимому, его хотели спровоцировать на конфликтные действия, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Иван Миронов. - Когда произошла словесная перепалка, самолет уже заходил на посадку в аэропорт «Шереметьево», но командир решает вернуться и приземлиться в Воронеже.

По словам адвоката, Олега Сапрыкина решили выставить дебоширом, чтобы обосновать вынужденную посадку.

- Рейс 1 января. На борту находилось всего восемь пассажиров, не считая членов экипажа. Очевидно, что рейс для авиакомпании был нерентабельным. Потому экипаж решил совершить экстренную посадку в Воронеже под предлогом неправомерных действий одного из пассажиров, - предполагает Иван Миронов.

По результатам поверки Юго-Восточного линейного управления МВД России было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела. В действиях Сапрыкина состава преступления не нашли.

- Стюардесса заявляла, что Олег ее толкнул, из-за этого она упала и ударилась локтем о перегородку. Кроме того, она якобы предпринимала действия, чтобы остановить его от прорыва в кабину пилота. Однако ничего этого не было. Более того, после посадки сама бортпроводник отказалась от медосвидетельствования, никаких травм у нее не зафиксировали, - добавляет юрист. - Потому Олег Сапрыкин, на репутации которого отразился этот инцидент, обратился с заявлением по статье «Заведомо ложный донос». Более того, из-за этого спортсмен попал в черный список авиакомпании - приобретать билеты на их рейсы не может.

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