2019-05-24T18:37:41+03:00
Происшествия

За базар ответит: судья, учинившая драку на улице, написала заявление об отставке

Уволят ли сотрудницу Динского суда, станет известно 31 мая
Варвара ДЫМ
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Светлана Дубовик написала заявление об отставкеСветлана Дубовик написала заявление об отставке
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Федеральная судья Динского района Светлана Дубовик, судя по всему, скоро останется без работы. Как стало известно сайту «КП»-Кубань», она уже написала заявление на увольнение и его 31 мая долна рассмотерть Квалификационная коллегия судей. Просто так покинуть должность сотрудники суда не могут – только с разрешения определенной инстанции.

Светлана Дубовик – та самая служительница Фемиды, которая ударила жительницу Динской Людмилу Пономаренко. Этот ее жест попал на видео, а потом ролик разлетелся по соцсетям. Так о судье, распускавшей руки, и узнала вся Кубань.

А скандала разгорелся из-за оставленной в тупике машине. Еще 18 мая ко двору Людмилы Помомаренко подъехала белая иномарка. За рулем – мужчина, рядом с ним – его спутница, та самая судья Светлана Дубовик. Шофер начал сигналить и хозяйка дома выскочила на улицу.

- Он хотел проехать к реке, которая течет рядом, но не мог, так как там стояла машина. А у меня не было ключей от этого автомобиля, и я так и сказала ему, - объясняет Людмила Пономаренко. - Но оба – и водитель и пассажирка начали орать на меня. Я достала мобильник и начала снимать их на видео.

Тут-то судья и дала в глаз женщине, а потом села в машину и закрылась, вызвав полицию. Правоохранители приехали и увезли только водителя иномарки. Забрать с собой и пассажирку им помешал ее неприкосновенный статус. А после проверкой всех обстоятельств занялся Следственный комитет.

Сама судья на связь не выходит. А тем временем стало известно, что она написала заявление об отставке.

Судья из Краснодарского края учинила драку на улице.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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