Обзор матча Краснодар - Рубин 26 мая 2019: счет, голы, статистика игроков

«Краснодар» обыграл «Рубин» в последнем матче сезона со счетом 1:0. Исход встречи решил гол Виктора Классона на 59-й минуте. В итоге «горожане» завоевали бронзовые медали РПЛ и начнут следующий сезон с третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов.

ОБЗОР МАТЧА

Матч против «Рубина» для «Краснодара» во многом стал особенным. Команда Мурада Мусаева, впервые в истории попавшая в Лигу Чемпионов, проводила последний матч сезона при переполненных трибунах. До игры у «горожан» сохранялись шансы и на серебряные медали чемпионата. В Краснодаре то и дело поглядывали на счет в параллельной встрече «Локомотива» и «Уфы», ожидая осечки «железнодорожников».

«Рубин» же мог рассчитывать по итогам сезона на места с 9 по 11, по сути, не имеющими между собой большой разницы.

Последним матч стал и для полузащитников «черно-зеленых» Шарля Каборе и Маурисио Перейры. Оба вышли в стартовом составе, а Каборе вывел команду на поле в качестве капитана. На великолепном газоне стадиона «Краснодар» были выстрижены номера 33 и 77 в честь уходящих футболистов.

— Этот матч вызывает у меня сильные чувства и эмоции, поскольку это будет мой заключительный матч с командой, и я очень горжусь тем, что являюсь частью истории этого клуба! — сказал Перейра.

Последним этот матч стал и для тренера «Рубина» Курбана Бердыева, но эту новость он решил сообщить после финального свистка.

Итоговый счет и голы

Краснодар – Рубин 1:0 (0:0). Голы: Классон, 59.

Статистика игроков

Краснодар: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий (Скопинцев, 56), Каборе (Олссон, 68), Перейра (Уткин, 77), Классон, Вандерсон, Ари.

Рубин: Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов (Сагитов, 30), Башкиров, Подберезкин (Пантелеев, 65), Игорь Коновалов, Полоз.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

Предупреждения: Газинский, 57, Ари, 67 - Байрамян, 40, Степанов, 45, Уремович, 85.

26 мая. Краснодар. Стадион «Краснодар». 34 897 зрителей (вмещает 35 074).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

«Краснодар» провел мощный первый тайм, не дав создать сопернику много моментов. Самый опасный из них состоялся на третьей минуте, когда два удара были блокированы, а третье добивание нейтрализовал Сафонов.

Каборе и Перейра выступили мозговым центром многочисленных атак «Краснодара». Самый явный шанс был у Вандерсона, который оставил не у дел голкипера казанцев, но подоспевшие защитники сумели вынести мяч с ленточки. Шансы были у Классона и Ари, головой после подач били Спайич и Петров. Но в створ эти удары никак не заходили.

«Рубину» пришлось непросто по ходу первого тайма. Не обошлось без вынужденной замены. Вместо получившего повреждение Камболова вышел Сагитов. По желтой карточке получили Байрамян и Степанов.

В концовке отрезка «Краснодар» пытался разыграть мяч до верного. Серия передач в касание в штрафной с участием Классона и Перейры, вывело Ари на убойнейшую позицию на линии вратарской. Но пробить русскому бразильцу не дали, он упал на газон. Трибуны и игроки хозяев требовали пенальти, но Москалев нарушения не усмотрел.

Итог тайма – 0:0 с явным преимуществом «Краснодара». Правда, «Локомотив» к этому моменту уже вел в матче с «Уфой».

ВТОРОЙ ТАЙМ

Во втором тайме у «Краснодара» сменился капитан. Каборе отдал повязку Перейре. Команды начали с небольшой раскачки, а «Рубин» даже первое время больше владел мячом. Как следствие у хозяев поля получалось больше пространства в контратаках. И они были очень опасны. Гол назревал и состоялся на 59-й минуте. Это Классон здорово пробил в ближний угол после передачи Вандерсона.

После этого дублем отметился Ари, но оба гола были забиты из офсайда. Судья после второго мяча, который был очень красив, вручил русскому бразильцу желтую карточку. А в середине тайма поле покинул Шарль Каборе. Его 35 тысяч болельщиков провожали стоя, а на бровке встретил Курбан Бердыев, который даже покинул техническую зону, чтобы сказать пару слов игроку.

На 75-й минуте Классон едва не оформил дубль. Мяч отскочил от штанги и просвистел вдоль линии ворот. А через пару минут поле под продолжительные овации покидал Маурисио Перейра. Символично, что вместо уругвайца вышел Данил Уткин, воспитанник академии «Краснодара».

В оставшееся время «Рубин» провел несколько хороших атак, но Сафонов оказался надежен. Хозяева довели дело до победы, но в Черкизово чуда не произошло. В итоге «Краснодар» завоевал бронзовые медали РПЛ и начнет следующий сезон с третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов.

“КП” провела онлайн-трансляцию матча Краснодар – Рубин.