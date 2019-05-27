В Краснодаре в смертельном ДТП погибли два человека
В Краснодаре сегодня днем на ул. Зиповской, 34Б произошло ДТП. В результате столкновения погибли 2 человека.
В ДТП в Краснодаре погибли два человека
- Как удалось выяснить сотрудникам полиции, водитель Lada Priora двигался по улице Зиповской в сторону Российской. Здесь он столкнулся с припаркованным грузовым манипулятором Foton Auman, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.
В ДТП в Краснодаре погибли два человека
Очевидцы вызвали на место происшествие медиков и полицейских. Прибывшие сотрудники бригады скорой помощи констатировали смерть двух человек, находившихся в отечественном автомобиле. Их тела пришлось извлекать спасателям при помощи специального оборудования.
Правоохранители уже выяснили личности погибших. Это Абросимов Александр Сергеевич 1988 г.р. и Овчаренко Игорь Васильевич 1975 г.р. В данный момент выясняются все обстоятельства ДТП, проводится проверка.
Два человека погибли в Краснодаре в ДТП.
В ДТП в Краснодаре погибли два человека
Напомним, 26 мая 2019 года около 14:00 в Краснодаре на пересечении улиц Уральской и Волжской произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля марки Honda ехал по Волжской со стороны Селезнева к Новороссийской. На перекрестке с Уральской он столкнулся с ВАЗ-2107. Отечественная легковушка проехала на запрещающий сигнал светофора.
В ДТП в Краснодаре погибли два человека
В ДТП в Краснодаре погибли два человека
ИСТОЧНИК KP.RU