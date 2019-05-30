2019-05-30T12:49:32+03:00
Общество

Участники «кровавой» фотосессии у мемориала «Малая земля» извинились перед жителями Новороссийска

Они понесут наказание за нарушение правил дорожного движения и мелкое хулиганство
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Трое молодых людей устроили фотосессию у мемориалаТрое молодых людей устроили фотосессию у мемориала
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История с «кровавой» фотосессией, которую 28 мая устроили молодые люди у мемориала «Малая земля» в Новороссийске, получила продолжение.

Полиция вместе с администрацией города-героя установила всех участников нашумевшего инцидента. Ими оказались местные жители – двое мужчин 35 и 34 лет, а также их 33-летняя спутница. Они уже принесли публичные извинения всем, кого задел их поступок и возложили цветы к мемориалу.

- Мы приносим извинения за то, что произошло. Наши действия не были подкреплены злым умыслом, мы никому не хотели причинить вред и зло. Просто просим у вас прощения, - обратились к новороссийцам участники фотосессии.

В полиции на них составили протоколы по статьям о мелком хулиганстве и нарушении правил дорожного движения за парковку на мемориале. Наказание теперь определит суд.

Кровавая фотосессия в Новороссийске.

Напомним, что инцидент, возмутивший горожан, произошел 28 мая. Очевидцы сняли на видео необычную фотосессию у «Малой земли».

- К памятнику подъехал белый кабриолет BMW, из него вышли двое парней и девушка. Она была в образе популярной героини-злодейки из комиксов про Бэтмена – Харли Квин. Молодые люди облили капот автомобиля краской, имитирующей кровь, и начали съемку, - рассказал автор опубликованной записи.

Малая земля – небольшой участок на берегу Цемесской бухты, где в феврале 1943 года советские десантники смогли высадиться и организовать плацдарм, оборона которого длилась 225 дней, пока Новороссийск не был освобожден.

В Новороссийске участники «кровавой» фотосессии извинились и возложили цветы к мемориалу.Видео: ГУ МВД по краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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