В Краснодаре полицейские нашли кабриолет, который летел по встречке, но продолжают искать самих лихачей

Судя по всему, герои этого видео залегли на дно. Иначе как еще объяснить то, что полиция до сих пор не может их найти? А привлекать есть за что. 29 мая в сети появилось видео, на котором двое мужчин в кабриолете катаются по улице Зиповской в Краснодаре. Но это вовсе не обычная поездка по всем правилам. Водитель иномарки едет по встречке и стреляет в воздух из пистолета. Когда ролик появился в соцсетях, нарушителя стала искать полиция. Обычно в таких случаях машину находят за один день. В этом помогают очевидцы и камеры наблюдения. Сложнее найти самого водителя.

- Судя по ролику, водитель кабриолета нарушил правила дорожного движения по части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления», - говорит руководитель пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко. – Обычно мы находим автомобиль нарушителя за несколько часов, иногда на это может уйти сутки. Проблема в этом случае - найти водителя, который не только выехал на встречную полосу, но и начал стрелять из пистолета в воздух. Только после обнаружения лихача мы сможем сказать, из какого пистолета он стрелял, были ли на него документы и т.д. Поэтому список нарушений может стать больше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/711820" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре молодые люди устроили стрельбу из пистолета.Видео: Фото: t.me/krd_tipich_ru

Штраф или лишение, вот в чем вопрос

Лихачей на кубанских дорогах меньше не становится. Не во всех случаях лишают прав за выезд на встречную полосу и другие нарушения. Если человек сознался и оступился впервые без тяжких последствий (жертв), обычно все заканчивается штрафом. Мы собрали случаи, когда лихачи отделались только штрафом за грубые и даже повторные нарушения, хотя за некоторые могут и лишить прав.

Съемки клипа

На Кубанской набережной снимали клип «На велике по Краснодару, да с кайфом!» Велосипедист едет по дороге в сопровождении кортежа из трех Gelandewagen, которые мешали проезду других машин. Полицейские нашли нарушителей и выписали штрафы: велосипедисту на 800 рублей, а водителям двух иномарок 1 500 и 2 000 рублей. Третьему претензий не предъявили, он ехал по своей полосе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/626269" frameborder="0"></iframe> Краснодарцы перекрыли дорогу "Гелендвагенами" ради видеоклипа с велосипедистом.

Оштрафовали за 19 протоколов

В августе 2017-го в Сочи москвичи пригнали Lamborghini Huracan, Audi и Ferrari, стоимостью под 15 миллионов рублей каждая. На этих тачках они устроили ночные гонки на улице Ленина. Разгонялись на машинах под 300 километров в час, это сняли на камеру и выложили в интернет. Сочинцы стали возмущаться такой выходкой, а мажоры ответили, что выписывайте штраф и шумиху не поднимайте. Затем сотрудники ДПС установили личность водителя одной из иномарок. За пару недель камеры в Краснодарском крае зафиксировали неоднократное превышение скорости. На лихача составили 16 протоколов об административных правонарушениях на 19 500 рублей штрафа. Но права ему оставили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/616653" frameborder="0"></iframe> В Сочи лихачи на дорогих иномарках устроили гонки.

Дрифт на кольце

9 октября 2017-го краснодарец на отечественной «пятерке» подрифтовал на кольце улиц Российской и 40-летия Победы. Чудом никого не задел и уехал. Затем водитель хотел присоединиться к свадебному кортежу. Несколько украшенных машин ехали по своей полосе, а водитель «Жигули» гнал по встречке. Позже на парня завели административные дела за тонировку, порчу дорожного покрытие, ведь дрифтовать официально у нас не запрещено. За весь букет его оштрафовали на 10 тысяч рублей.