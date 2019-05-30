2019-05-30T14:39:26+03:00
Общество

В Краснодаре полицейские нашли кабриолет, который летел по встречке, но продолжают искать самих лихачей

Что ждет этих нарушителей порядка - штрафы или лишение прав? [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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Фото: t.me/krd_tipich_ruФото: t.me/krd_tipich_ru
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Судя по всему, герои этого видео залегли на дно. Иначе как еще объяснить то, что полиция до сих пор не может их найти? А привлекать есть за что. 29 мая в сети появилось видео, на котором двое мужчин в кабриолете катаются по улице Зиповской в Краснодаре. Но это вовсе не обычная поездка по всем правилам. Водитель иномарки едет по встречке и стреляет в воздух из пистолета. Когда ролик появился в соцсетях, нарушителя стала искать полиция. Обычно в таких случаях машину находят за один день. В этом помогают очевидцы и камеры наблюдения. Сложнее найти самого водителя.

- Судя по ролику, водитель кабриолета нарушил правила дорожного движения по части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления», - говорит руководитель пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко. – Обычно мы находим автомобиль нарушителя за несколько часов, иногда на это может уйти сутки. Проблема в этом случае - найти водителя, который не только выехал на встречную полосу, но и начал стрелять из пистолета в воздух. Только после обнаружения лихача мы сможем сказать, из какого пистолета он стрелял, были ли на него документы и т.д. Поэтому список нарушений может стать больше.

В Краснодаре молодые люди устроили стрельбу из пистолета.Видео: Фото: t.me/krd_tipich_ru

Штраф или лишение, вот в чем вопрос

Лихачей на кубанских дорогах меньше не становится. Не во всех случаях лишают прав за выезд на встречную полосу и другие нарушения. Если человек сознался и оступился впервые без тяжких последствий (жертв), обычно все заканчивается штрафом. Мы собрали случаи, когда лихачи отделались только штрафом за грубые и даже повторные нарушения, хотя за некоторые могут и лишить прав.

Съемки клипа

На Кубанской набережной снимали клип «На велике по Краснодару, да с кайфом!» Велосипедист едет по дороге в сопровождении кортежа из трех Gelandewagen, которые мешали проезду других машин. Полицейские нашли нарушителей и выписали штрафы: велосипедисту на 800 рублей, а водителям двух иномарок 1 500 и 2 000 рублей. Третьему претензий не предъявили, он ехал по своей полосе.

Краснодарцы перекрыли дорогу "Гелендвагенами" ради видеоклипа с велосипедистом.

Оштрафовали за 19 протоколов

В августе 2017-го в Сочи москвичи пригнали Lamborghini Huracan, Audi и Ferrari, стоимостью под 15 миллионов рублей каждая. На этих тачках они устроили ночные гонки на улице Ленина. Разгонялись на машинах под 300 километров в час, это сняли на камеру и выложили в интернет. Сочинцы стали возмущаться такой выходкой, а мажоры ответили, что выписывайте штраф и шумиху не поднимайте. Затем сотрудники ДПС установили личность водителя одной из иномарок. За пару недель камеры в Краснодарском крае зафиксировали неоднократное превышение скорости. На лихача составили 16 протоколов об административных правонарушениях на 19 500 рублей штрафа. Но права ему оставили.

В Сочи лихачи на дорогих иномарках устроили гонки.

Дрифт на кольце

9 октября 2017-го краснодарец на отечественной «пятерке» подрифтовал на кольце улиц Российской и 40-летия Победы. Чудом никого не задел и уехал. Затем водитель хотел присоединиться к свадебному кортежу. Несколько украшенных машин ехали по своей полосе, а водитель «Жигули» гнал по встречке. Позже на парня завели административные дела за тонировку, порчу дорожного покрытие, ведь дрифтовать официально у нас не запрещено. За весь букет его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Дрифт на кольце Российской и 40-летия Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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