В Краснодаре полиция ищет парней, которые открыли огонь из кабриолета
29 мая в сети появилось видео, на котором двое мужчин в кабриолете катаются по улице Зиповской. Водитель иномарки едет по встречке и стреляет в воздух из пистолета.
Видео на своей страничке опубликовал сам нарушитель. После на него обратили внимание подписчики и распространили местные паблики. Тогда пользователь удалил видео и закрыл свою страницу.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю, на основании размещенной в сети Интернет информации о нарушении ПДД на улице Зиповской, выразившегося в выезде автомобиля на полосу встречного движения, а также стрельбе из оружия, назначено проведение проверки.
Напомним, в Краснодаре задержали голого мужчину. Обнаженный молодой человек бегал по проезжей части одной из главных улиц города.
В Краснодаре молодые люди устроили стрельбу из пистолета.Видео: Фото: t.me/krd_tipich_ru
ИСТОЧНИК KP.RU