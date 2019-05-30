2019-05-30T07:25:29+03:00
Происшествия

В Краснодаре полиция ищет парней, которые открыли огонь из кабриолета

По данному факту правоохранители проводят проверку[видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: t.me/krd_tipich_ruФото: t.me/krd_tipich_ru
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29 мая в сети появилось видео, на котором двое мужчин в кабриолете катаются по улице Зиповской. Водитель иномарки едет по встречке и стреляет в воздух из пистолета.

Видео на своей страничке опубликовал сам нарушитель. После на него обратили внимание подписчики и распространили местные паблики. Тогда пользователь удалил видео и закрыл свою страницу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю, на основании размещенной в сети Интернет информации о нарушении ПДД на улице Зиповской, выразившегося в выезде автомобиля на полосу встречного движения, а также стрельбе из оружия, назначено проведение проверки.

Напомним, в Краснодаре задержали голого мужчину. Обнаженный молодой человек бегал по проезжей части одной из главных улиц города.

В Краснодаре молодые люди устроили стрельбу из пистолета.Видео: Фото: t.me/krd_tipich_ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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