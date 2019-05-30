2019-05-30T16:19:11+03:00
Общество

«Купаться в реке Кубань – все равно, что нырять в уборную»: сибирячка раскритиковала краснодарский пляж

Хотя единственное в городе место отдыха у водоема откроется только 1 июня
Ольга ШАХОВА@olgakomsomolka
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В начале июня в Краснодаре заработает единственный городской пляж. Фото: администрация КраснодараВ начале июня в Краснодаре заработает единственный городской пляж. Фото: администрация Краснодара
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Лето уже вступило в свои права – в Краснодарском крае оно начинается чуть ли не в середине мая. И изнывающий от кубанского солнца народ начал все чаще выбираться на море. Обычно жители Краснодара едут на побережье в выходные. А вот где же отдохнуть в городе в будние дни? Купаться в реке Кубань в столице региона нельзя – пробы воды в ней не соответствуют нормам.

- Мы брали пробы воды из реки, недавно пришли результаты – она не соответствует по микробиологии, - рассказала сайту «КП»-Кубань» официальный представитель краевого Роспотребнадзора Ирина Воронкова.

А это значит, что из-за обилия фекалий в главной реке региона, и показатели воды плохие. В водную артерию стекается канализация не только в Краснодаре, но и в других регионах страны, где протекает Кубань. Чтобы воды были чистыми, необходима серьезная очистка тех стоков, которые уходят в реку. Но не всегда предприятия, сбрасывающие отходы, следят за этим. Поэтому и купаться в Кубани ни за что не стоит.

Но три года назад в Краснодаре открыли пляж с бассейнами, в которых разрешено купаться. Находится он возле спорткомплекса «Олимп» на берегу реки Кубань. И в этот раз его откроют для отдыхающих уже в начале июня. На этом участке для отдыха недавно и побывала сибирячка Светлана Косыгина, которая перебралась жить в Краснодар. И раскритиковала главный городской пляж.

- Дорогие краснодарцы, хочу спросить вас - вам не стрёмно иметь такой ужасный, жуткий, помоечный городской пляж? - написала она у себя на странице в Яндекс.Район. - Там вместо воды вонючая масса. Нет фонтанчиков для отдыхающих, нет зонтов для тенька! От воды и от пляжа несёт разлагающейся плотью. Я сама приехала из Сибири и у нас там пляж, по сравнению с вашим, просто супер: есть грибки, песок, трава густая, фонтанчики для жаждущих, кафешки. Огромный мегаполис и нет цивилизованного общественного пляжа!

А вот коренные краснодарцы поспешили ответить Светлане Косыгиной. Правда, встали на защиту вовсе не пляжа, а самих себя, посоветовав девушке вернуться в Сибирь.

- Если честно, то уже просто охватывает бешенство от этих «Я из Сибири», - пишет один из пользователей. - И везде мы не угодили, не предоставили. Вот и пляж для дорогих гостей не подготовили. По моему мнению, приехал в чужой город, не жди, что тебе все обязаны.

- Город стал хамским именно из-за понаехавших их деревни, - вторит ему другой. - Знаком со многими коренными краснодарцами, чудесные, тёплые, отзывчивые люди. Так вот они сами стонут от приезжих,

- Купаться в реке Кубань все равно, что плавать в уборной, - нашлись и те, кому все равно на приезжих, но не все равно на места для отдыха. – А ведь еще в восьмидесятых годах река была чистой и мы в ней смело купались, когда были детьми.

А тем временем в администрации Краснодара сайту «КП»-Кубань» сообщили, что к началу купального сезона пляж приведут в порядок - бассейны заполнят чистой водой, здесь появятся зонты и шезлонги. Случится это уже к 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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