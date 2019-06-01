Конкурс «КП»: Мой малыш

В Краснодаре стартовал конкурс «Мой малыш». Наш партнер – компания «Бибиколь», которая выпускает детское питание на козьем молоке, приготовила пять пакетов с подарками. В них - детская каша из органической крупы на козьем молоке, которая не содержит глютена и сахара, а также баночки с фруктовыми пюре и удобные ложечки для кормления малыша. Участникам конкурса могли стать малыши до года. Родители присылали фото своих чад в «Комсомолку», а 1 июня мы запустили голосование. Первые пять малышей, которые наберут больше всех голосов, и получат подарки от нашего партнера.

Детское питание от "Бибиколь"Фото: Ольга СУХОВА

Конкурс продлится до 14 июня. А награждение победителей пройдет в пресс-центре «Комсомольской правды» в Краснодаре по адресу: Краснодар, ул. Октябрьская. 72.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ "МОЙ МАЛЫШ"