В Краснодарском крае первые летние выходные будут жаркими

Сегодня, 1 июня, осадков в Краснодарском крае не ожидается. Можно отметить День защиты детей на воздухе, в том числе в городских парках, где приготовили обширную развлекательную программу. Температура воздуха днем поднимется до 33 градусов, местами до +35. Ветер восточных направлений 3-8 метров в секунду.

На Черноморском побережье также без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 метров в секунду, на участке Анапа-Геленджик местами порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 25-30 градусов, на юге побережья до 32 градусов.

В Краснодаре солнечно, днем столбики термометров покажут 32-34 градуса. Ветер восточных направлений 3-8 метров в секунду.

- 2 июня в южной половине края вечером возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-22 градусов, местами в юго-восточных предгорьях 10-15 градусов, а днем воздух прогреется до +35, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Краснодарского края.

На Черноморском побережье и в предгорьях Туапсинского района во второй половине дня ожидаются небольшие осадки. Ветер юго-восточный, восточный с переходом на юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22 градуса, днем до +30.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в Краснодаре 2 июня ясно, днем воздух прогреется до +33, а вечером столбики термометров покажут 24 градуса.