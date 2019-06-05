2019-06-05T09:15:29+03:00
Дом. Семья

«Вот это любовь:» На кубанском пляже верблюд нежился в объятиях мужчины

Отдыхающие запечатлели парочку на видео [видео]
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
Изменить размер текста:

Летний сезон стартовал еще не на всех курортах Черноморского побережья. Однако многие уже спешат на пляж, чтобы подрумянить бока и поплавать.

На море отдыхающие часто могут встретить и животных - по набережной прогуливаются фотографы вместе с обезьянами, попугаями. Но увидеть верблюда на пляже в станице Голубицкой туристы никак не ожидали. Да еще и застали его в тот самый момент, когда он нежился в объятиях молодого человека.

Пройти мимо это сладкой парочки было сложно. Многие достали свои мобильные телефоны и запечатлели телячьи нежности.

Верблюд в Голубицкой Видео: instagram.com/o_k_s_i_4_k_a_.

Пока одни туристы умилялись, другие осуждали молодого человека.

- Бедное животное, кто же за ним ухаживает, небось никто толком не кормит, - возмущались люди.

Но, как оказалось, у верблюда есть хозяин - местный фермер. Животное зовут Лейла, и по словам заводчика, она очень ласковая с людьми.

- Живет она хорошо. Очень даже упитанная девочка. Я за ней ухаживаю. Растет она в любви, - ответила женщина всем возмущенным.

К слову, на кубанской земле верблюды чувствуют себя прекрасно, погода для них - самое то.

Кстати, увидеть, как корабли пустыни гордо вышагивают по русскому полю, можно и в Крымском районе. Порой из-за них на дорогах даже случаются пробки.

Верблюды не бесхозные, а принадлежат местному фермеру. Держит их Степан Филатов, проживающий недалеко от села Молдавское. У него верблюды «прописались» уже шесть лет. По его словам, в Крымском районе животным есть где разгуляться. Полей у лугов не сосчитать.

Кстати, от желающих посмотреть на экзотическое животное у Степана отбоя нет, к нему и дети, и взрослые приходят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Началось!»: мужчина в леопардовых трусах в центре Сочи возмутил пользователей соцсетей
Кубанцам предлагают добровольно разоружиться
В Сочи задержали водителя с наркотиками
На Кубани сотрудники Росгвардии задержали предполагаемых воров
Кубань представит в Санкт-Петербурге турмаршрут «Винные дороги Боспорского царства»
В Краснодаре запретят остановку и стоянку во 2-м Нефтезаводском проезде
Боб Доневалд покинул пост главного тренера ПБК «Локомотив-Кубань»
На Кубани разыскивают пропавшего мужчину
На озере Абрау появился радужный фонтан
В Краснодаре из-за ДТП на улице Корницкого остановилось движение троллейбусов
В Сочи сносят пятиэтажный самострой
Финал краевого фестиваля экстремальных видов спорта «The Kuban eXtreme games» пройдет в Краснодаре
Судья, назвавший бездельниками людей, пишущих отзывы в интернете, взял самоотвод
В центре Краснодара 12 июня ограничат движение транспорта