«Вот это любовь:» На кубанском пляже верблюд нежился в объятиях мужчины

Летний сезон стартовал еще не на всех курортах Черноморского побережья. Однако многие уже спешат на пляж, чтобы подрумянить бока и поплавать.

На море отдыхающие часто могут встретить и животных - по набережной прогуливаются фотографы вместе с обезьянами, попугаями. Но увидеть верблюда на пляже в станице Голубицкой туристы никак не ожидали. Да еще и застали его в тот самый момент, когда он нежился в объятиях молодого человека.

Пройти мимо это сладкой парочки было сложно. Многие достали свои мобильные телефоны и запечатлели телячьи нежности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/712906" frameborder="0"></iframe> Верблюд в Голубицкой Видео: instagram.com/o_k_s_i_4_k_a_.

Пока одни туристы умилялись, другие осуждали молодого человека.

- Бедное животное, кто же за ним ухаживает, небось никто толком не кормит, - возмущались люди.

Но, как оказалось, у верблюда есть хозяин - местный фермер. Животное зовут Лейла, и по словам заводчика, она очень ласковая с людьми.

- Живет она хорошо. Очень даже упитанная девочка. Я за ней ухаживаю. Растет она в любви, - ответила женщина всем возмущенным.

К слову, на кубанской земле верблюды чувствуют себя прекрасно, погода для них - самое то.

Кстати, увидеть, как корабли пустыни гордо вышагивают по русскому полю, можно и в Крымском районе. Порой из-за них на дорогах даже случаются пробки.

Верблюды не бесхозные, а принадлежат местному фермеру. Держит их Степан Филатов, проживающий недалеко от села Молдавское. У него верблюды «прописались» уже шесть лет. По его словам, в Крымском районе животным есть где разгуляться. Полей у лугов не сосчитать.

Кстати, от желающих посмотреть на экзотическое животное у Степана отбоя нет, к нему и дети, и взрослые приходят.