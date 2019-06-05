«Вот это любовь:» На кубанском пляже верблюд нежился в объятиях мужчины
Летний сезон стартовал еще не на всех курортах Черноморского побережья. Однако многие уже спешат на пляж, чтобы подрумянить бока и поплавать.
На море отдыхающие часто могут встретить и животных - по набережной прогуливаются фотографы вместе с обезьянами, попугаями. Но увидеть верблюда на пляже в станице Голубицкой туристы никак не ожидали. Да еще и застали его в тот самый момент, когда он нежился в объятиях молодого человека.
Пройти мимо это сладкой парочки было сложно. Многие достали свои мобильные телефоны и запечатлели телячьи нежности.
Верблюд в Голубицкой Видео: instagram.com/o_k_s_i_4_k_a_.
Пока одни туристы умилялись, другие осуждали молодого человека.
- Бедное животное, кто же за ним ухаживает, небось никто толком не кормит, - возмущались люди.
Но, как оказалось, у верблюда есть хозяин - местный фермер. Животное зовут Лейла, и по словам заводчика, она очень ласковая с людьми.
- Живет она хорошо. Очень даже упитанная девочка. Я за ней ухаживаю. Растет она в любви, - ответила женщина всем возмущенным.
К слову, на кубанской земле верблюды чувствуют себя прекрасно, погода для них - самое то.
Кстати, увидеть, как корабли пустыни гордо вышагивают по русскому полю, можно и в Крымском районе. Порой из-за них на дорогах даже случаются пробки.
Верблюды не бесхозные, а принадлежат местному фермеру. Держит их Степан Филатов, проживающий недалеко от села Молдавское. У него верблюды «прописались» уже шесть лет. По его словам, в Крымском районе животным есть где разгуляться. Полей у лугов не сосчитать.
Кстати, от желающих посмотреть на экзотическое животное у Степана отбоя нет, к нему и дети, и взрослые приходят.
ИСТОЧНИК KP.RU