В Краснодаре с 7 июня по-новому начнут работать пять троллейбусов и один автобус

В Краснодаре откорректируют схему движения сразу нескольких маршрутов общественного транспорта. С 7 июня изменения коснутся троллейбусов № 9, 13, 14, 21 и 31, а также автобуса № 2. Напомним, ранее это планировали сделать с 15 июня.

- Мы приступаем к реализации тех преобразований, о которых уже сообщали ранее, - рассказал директор Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Александр Грачев. - Предварительно все маршруты детально проанализировали. Изменения позволят сохранить график, сделать комфортнее и быстрее поездки крснодарцев в центральной части города, где высокий пассажиропоток.

По словам Александра Грачева, это будет сделано за счет корректировки маршрутов и замены техники на более новую, с чистыми и аккуратными салонами, оснащенную кондиционерами.

С 6 июня на тех маршрутах, которых коснутся изменения, будут звучать разъясняющие аудиоролики. Информацию начнут транслировать на мониторах в этих троллейбусах и автобусах.

- Об изменениях в течение дня горожанам будут также рассказывать волонтеры на самых оживленных остановочных пунктах, - добавляют в городской адмнистрации. - Пассажиров также будут оповещать водители и кондукторы.

ВАЖНО!

По телефону «горячей линии» городского департамента транспорта и дорожного хозяйства - (861) 218-99-18 можно задать вопрос, связанный с нововведениями.

КОНКРЕТНО

Троллейбусный маршрут №31 (Восточно-Кругликовская - ж/д вокзал Краснодар-1) полностью ликвидируют. Ему на смену придет автобусный маршрут №15, который пройдет по тем же улицам.

Тоже самое произойдет и с троллейбусом №9 - рогатых заменят на автобусы, но девятый номер сохранится.

Что касается троллейбуса №21, то он будет ездить по другой схеме: Бальнеолечебница - Офицерская - Домбайская.

Скорректируют маршрут и «рогатика» № 13 - он последует от Бальнеолечебницы по улице Тургенева, затем свернет на Северную и поедет до ГМР.

Изменит свой путь и автобус №2, который хотят пустить по улице Красной.

Кроме того, автобус №14, как и прежде, станет троллейбусным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре с улицы Красной уберут троллейбусы

Слухи о том, что троллейбусную линию на главной улице города в обоих направлениях хотят ликвидировать, ходили давно. И вот стало известно, что троллейбусы, курсирующие не один десяток лет по улице Красной, все же уберут. Информацию об этом подтвердили в администрации Краснодара (читайте далее)