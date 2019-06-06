Экс-глава Усть-Лабинска Сергей Выскубов попал в аварию

Авария произошла накануне вечером на улице Пролетарской в Усть-Лабинске. Перед светофором столкнулись два автомобиля.

- По предварительным данным, водитель Chevrolet Aveo не выбрал безопасную дистанцию до двигающегося впереди ВАЗ-2114, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В итоге Chevrolet врезался в «четырнадцатую».

- Мы стояли на светофоре Свердлова, водитель отечественной легковушки остановился на красный сигнал светофора. И тут его на приличной скорости догнали, - сказала одна из женщин, ставшая свидетелем ДТП.

Никто в ДТП не пострадал.

Очевидцы аварии узнали в одном из водителей бывшего мэра Усть-Лабинска Сергея Выскубова. Он, по их словам, ехал за рулем Chevrolet Aveo. Автоинспекторы эту информацию не комментируют. Однако, по данным антикоррупционной декларации за 2017 год, тогда мэру городу принадлежал Chevrolet Aveo.

После ДТП в сети жители Усть-Лабинска написали о том, что у водителя отечественной легковушки, с которой столкнулся экс-глава города, не оказалось страховки на машину. Мужчина вышел и начал требовать с Сергея Выскубова деньги на ремонт авто, а затем вызвал агрессивную подмогу.

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются автоинспекторы.

Напомним, в отставку главу города Сергея Выскубова депутаты Усть-Лабинска отправили в апреле 2019 года. Главные претензии народных избранников - ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.