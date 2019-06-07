Между Сочи и Анапой летом хотят пускать маломерные катера

Раньше морское сообщение между городами выполняла «Комета» с 2008 по 2013 год. Судно работало только летом, но потом маршрут признали нерентабельным, несмотря на популярность среди пассажиров. Тогда поездка в один конец стоила около 2000 рублей – 2,5 часа и ты в Сочи. Это лучше, чем плестись 8 часов на автобусе по бесконечному серпантину в духоте да пробках. Несмотря на то, что Минтранс выделил 117 млн субсидий для работы кометы в 2019 году, проект до сих пор не реализовали. Тем временем «Южная судоходная компания» разработала другой проект судоходства на маломерных катерах.

- «Комета» стоит 450 млн рублей, - рассказали в «Южной судоходной компании». – Ее вместимость 150 человек. Срок окупаемости инвестиций 25-30 лет. Инвестировать в такой проект невыгодно, трудно найти терпеливых инвесторов, а субсидии не покроют всех расходов. Поэтому предлагаем вариант с небольшими катерами. Их проще окупить и закупить, если спрос будет высоким. Мы посчитали, что 4 катера вместимостью 18 человек смогут не только соединить Новороссийск и Сочи, но и зайти в порты Анапы, Геленджика и Туапсе. Хотим пускать маршруты с мая по октябрь в разгар туристического сезона. В другое время проект нерентабельный. Маломерное судно собирают на заводе за полгода, оно оборудовано кондиционером, туалетом и другими удобствами. Чтобы закупить 4 корабля, надо 110 млн рублей. Стоимость билета будет такой же, как на междугородний автобус. Скорость у судна меньше, чем у «Кометы». От Новороссийска до Сочи можно будет добраться за 4-5 часов, вместо 3. Сейчас ищем инвесторов, когда запустим проект, сказать не можем.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

О запуске «Кометы» от Новороссийска до Сочи сообщили на сайте Правительства РФ.

- Будет обслуживать маршрут ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки», - сообщает сайт Правительства РФ. - Господдержка позволит открыть в 2019 году скоростные перевозки по маршруту Новороссийск – Сочи. Время в пути сократиться до 2 часа 40 минут, стоимость проезда – 450 рублей.

Всего власти планируют получить 117 миллионов рублей от маршрута. 62 миллиона рублей - федеральный бюджет, 55 миллионов рублей - региональную и местную казну. Обслуживать маршрут поручили ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки».

- Такое постановление Правительства есть, - сообщили корреспонденту «КП»-Кубань» в ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки». – Но пока неясно, когда точно начнет работу этот маршрут. Проект в разработке.