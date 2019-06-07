2019-06-07T17:37:12+03:00
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Глава Адыгеи принял участие в заседании комиссии по вопросам реализации национальных проектов

В рамках работы XXIII Петербургского международного экономического форума первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко провел заседание консультативной комиссии Государственного совета РФ.Участие в нем принял Глава Адыгеи Му
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Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
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Тема заседания: «Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов». Было подчеркнуто, что выполнение 12 национальных проектов, которые стартовали по инициативе Президента РФ,является стратегической задачей для всех органов власти.

В ходе заседания рассмотрены основные инструментарии достижения целевых показателей, которые позволят регионам выйти на более высокий уровень экономики, социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Обсуждались также вопросы финансирования региональных программ, предоставления межбюджетных трансфертов,компенсации выпадающих доходов по движимому имуществу. Отдельное внимание уделено поддержке регионов по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.

Напомним, что в Адыгее разработано и утверждено 48 региональных проектов, направленных на выполнение показателей по 11 национальным проектам. Паспорта региональных проектов размещены в государственной информационной системе «Электронный бюджет» и будут утверждены в ближайшее время. В 2019 году на их реализацию будет направлено почти 3,5 млрд. рублей.

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

Реализация проектов и эффективное расходование средств находятся на постоянном контроле Главы РА Мурата Кумпилова.

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

«Неукоснительное достижение к концу года целевых показателей по национальным Президента РФ – главная наша цель. Необходимо в полной мере использовать данный ресурс как один из реальных и эффективных путей решения значимых для региона задач с привлечением дополнительного федерального финансирования. Эта деятельность должна принести ощутимый для людей результат, повысить уровень жизни в республике», - обозначил Мурат Кумпилов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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