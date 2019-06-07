2019-06-07T19:01:08+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи: «Системное внедрение практик АСИ меняет модель взаимодействия с бизнесом»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) представлены результаты Национального рейтинга АСИ, демонстрирующего состояние инвестиционного климата в субъектах РФ
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Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
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В текущем году Адыгея заняла 26 место в рейтинге. При этом интегральный индекс республики вырос на 9 баллов, улучшены позиции по 14 показателям, что отражает активизацию инвестиционной деятельности.

В высшую группу рейтинга переместились такие ключевые данные, как время регистрации юридических лиц, оценка лицензирования, мер финансовой поддержки, доступности трудовых ресурсов, услуг, оказываемых инфраструктурой поддержки МСП и другие.

Еще один показатель, подтверждающий рост инвестпривлекательности Адыгеи, - в рейтинге регионов страны республика стала лидером по темпу роста инвестиций в основной капитал за 2018 год.

Комментируя итоги Национального рейтинга АСИ, Глава РА Мурат Кумпилов отметил, что регион делает ставку на привлечение инвестиций. Принимаются системные меры, направленные на улучшение инвестклимата региона, снижение административного давления и оптимизацию процедур, связанных с взаимодействием органов власти и бизнеса.

«Данные рейтинга свидетельствуют о конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона. Это результат командной работы. Благодаря рекомендациям АСИ, ранее была проведена большая деятельность по улучшению бизнес-среды. И сегодня у нас продолжается работа по созданию комфортных условия для предпринимателей. Мы меняем модель взаимодействия с бизнес-сообществом, повышая уровень доверия к власти за счет применения лучших практик, всех инструментов поддержки. Всё это помогает не только привлекать инвестиции, но и комплексно подходить к решению стоящих задач в рамках национальных проектов и других показателей качества уровня жизни населения», - подчеркнул Глава Адыгеи.

Для улучшения инвестиционного климата в республике внедрены целевые модели Агентства стратегических инициатив (АСИ). По итогам 2017 года они были выполнены на 85%, в 2018 году – на 93%.

Лучшие российские практики направлены на упрощение процедур ведения бизнеса. Они связаны с эффективность процедур регистрации предприятий, выдаче разрешений на строительство, регистрации прав собственности, выдаче лицензий, подключения электроэнергии, процедур постановки земельного участка на кадастровый учет. Кроме того, успешно функционирует инфраструктура поддержки предпринимательства. Дополнительным фактором роста выступает развитие института оценки регулирующего воздействия.

В рамках ранее подписанных соглашений с АСИ в республике продолжается работа по развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере малого и среднего предпринимательства, внедряется успешная практика «Развитие общественных пространств» и регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.

«Гибкая инвестиционная политика позволила создать благоприятные условия для желающих вложить капитал в экономику Адыгеи, что дает возможность эффективно использовать имеющиеся ресурсы. В результате за последние три года инвестиции выросли в 1,5 раза. За прошлый год инвестиции в основной капитал составили 31,6 млрд. рублей или 142,5 % к уровню 2017 года», - отметил Мурат Кумпилов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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