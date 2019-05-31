Когда к выбору нужно отнестись серьезно: где делать компьютерную томографию

Что такое компьютерная томография?

Компьютерная томография – современный наиболее информативный метод исследования, способный диагностировать даже скрытые патологии в самом начале развития. В процессе исследования сканер компьютерного томографа вращается вокруг тела человека, делая серию снимков под разными углами, формируя их затем в компьютерную трехмерную модель исследуемого органа.

Интересный факт!

Методика основана на способности различных тканей организма человека с различной интенсивностью поглощать ионизирующее излучение. Метод был предложен еще в 1972 году британским инженером-электриком Годфри Хаунсфилдом и американским физиком Алланом Кормаком, удостоенными за эту разработку Нобелевской премии.

Ионизирующее излучение, значит КТ опасно для человека?

Весьма распространенное мнение среди обывателей – КТ опасно для человека, так как основано на рентгеновском излучении и при возможности КТ лучше заменить на МРТ.

Это распространенное заблуждение. КТ и МРТ не конкурирующие и не взаимозаменяемые методы. При исследовании одних органов более информативно КТ, других же – МРТ, выбрать метод исследования может только врач.

Ионизирующее излучение при прохождении исследования – именно этот факт вызывает большое количество опасений и споров. Польза или вред - где истина? Давайте разбираться!

Радиоактивность и сопутствующие ей излучения (т. н. ионизирующие) – явление, которое сопровождает человечество на протяжении всей его истории. Радиоактивные материалы входят в состав Земли, мы постоянно подвергаемся их воздействию.

Знаете ли вы, что каждый человек подвергается воздействию фонового уровня естественной ионизирующей радиации каждый день. Средний человек в России получает оценочную эффективную дозу около 3 миллисекунд (мЗв) в год от естественных радиоактивных материалов, таких как радон и излучение из космоса. Для сравнения, облучение от одного низкодозного КТ грудной клетки (1,5 мЗв) сопоставимо с 6 месяцами естественного фонового излучения, а КТ-сканирование грудной клетки сопоставимо с 2 годами естественного фонового излучения.

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Действительно, как уже отмечалось выше, исследование при помощи компьютерной томографии использует ионизирующее излучение, которое в больших дозах опасно для человека. Однако существуют установленные параметры, которые определяют максимально допустимые безопасные для организма человека дозы при исследовании тех или иных органов. В клинике «УРО-ПРО» при проведении исследований используются только низкодозные протоколы исследований, параметры которых устанавливаются доктором индивидуально для каждого исследования ниже на 30% от максимально рекомендуемых.

Особенно актуально использование низкодозных протоколов исследования у детей. 18 июля 2018 года в Национальном журнале исследования рака Нидерландского онкологического института было опубликовано исследование «Может ли проведение КТ увеличить риск развития опухолей головного мозга у детей?» «Да!», - говорят исследователи из Нидерландов. За период с 1979 по 2012 год у детей, которым проводили компьютерную томографию, было выявлено 1,5-кратное увеличение заболеваемости раком. А вы задумываетесь о том, когда идете на исследование, на каком оборудовании, с каким протоколом и какой врач будет вам проводить исследование?

Существующая опасность воздействия рентгеновских лучей вовсе не основание для того, чтобы отказываться от высокоточной диагностики, которая может спасти вам жизнь. Главное – тщательно подойти к выбору медицинского учреждения при необходимости прохождения исследования. Помните, компьютерная томография абсолютна безопасна при низкодозных протоколах и качественном современном оборудовании. Выбирая клинику, обязательно обратите внимание на квалификацию врача, врач должен выставлять протокол исследования в каждом случае индивидуально, а не пользоваться автоматическими настройками.

Помните:

Только с помощью компьютерной томографии можно диагностировать потенциально опасные для жизни состояния, такие как кровоизлияние, тромб или рак на начальной стадии. Только ранняя диагностика этих состояний может потенциально спасти жизнь.

КТ при беременности: на данный момент у беременной женщины не выявлено никаких рисков для ребенка, если сканируемая область тела не является животом или тазом. При необходимости исследования органов в области живота или таза предпочтение отдается другим методам.

Дети более чувствительны к ионизирующей радиации и, следовательно, имеют более высокий риск развития рака, чем взрослые. При назначении компьютерной томографии ребенку ОБЯЗАТЕЛЬНО уточните у врача, скорректирован ли КТ-томограф для детей.

Доза ИИ, которую получает пациент при проведении КТ, строго контролируется в РФ государственными органами.

Доза ИИ при правильном планировании, в зависимости от поставленной задачи - диагноза, может быть снижена по отношению к существующим нормам в десятки, а иногда и в сотни раз без потери качества!

В клинике «УРО-ПРО» можно сделать КТ всех органов и систем пациентам любого возраста! Исследование проводится только по низкодозным протоколам в соответствии с рекомендациями Европейской и Североамериканской Ассоциации врачей лучевой диагностики (2016 г). В клинике «УРО-ПРО» врач-рентгенолог проконсультирует каждого пациента очно или по телефону о целесообразности того или иного метода лучевой диагностики в зависимости от предполагаемого диагноза. Используя низкодозные протоколы КТ-исследования, в клинике «УРО-ПРО» проводится выявление рака легкого, толстой кишки - виртуальная колоноскопия - на ранних стадиях с минимальной лучевой нагрузкой на пациента, которая в большинстве случаев не превышает годовую норму!

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