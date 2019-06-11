Спортивный директор «Кубани» Станислав Лысенко: «Мне предложили объединиться с «Урожаем»

После инцидента с отстранением от футбола гендиректора «Урожая» Дмитрия Градиленко клуб начал искать нового управленца и игроков. По слухам, вместе в Градиленко покинули «Урожай» несколько ключевых футболистов. 9 июня возрожденная «Кубань» сыграла с «ГНС-Спартак», после матча обратился к болельщикам спортивный директор команды Станислав Лысенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/714237" frameborder="0"></iframe> Заявление Станислава Лысенко.Источник: greenmile.ru

- Это предложения я обдумывал неделю, - начал Лысенко. – Мне предложил объединиться с «Урожаем» вице-губернатор края Андрей Коробка, который признался в своих прошлых ошибках. Я подумал, что хватит воевать, надо выслушать поступившее предложение. Мое мнение: объединение лучше, чем пытаться расти на энтузиазме. Но только на нем далеко не уедешь.

По словам Лысенко, до ПФЛ есть полтора месяца. Ему предложили, чтобы организация болельщиков «Кубани» в его лице зашла под управление ФК «Урожай».

- Меня назначают гендиректором, и у меня есть дорожная карта, как можно вернуть былые заслуги, - продолжает Лысенко. – Хочу узнать вашу позицию по этому вопросу. Я не могу позволить себе принять решение самому, очень важна ваша позиция. Мне дали гарантии финансирования клуба. - Сейчас единственный путь, который поможет нам. Мне сказали, что они не будут лезть в управление. Команду и тренеров буду набирать я. Мы можем от этого отказаться. Вот мой план, я захожу в команду и гарантирую вам порядочность и честность.

Станиславу ЛЫсенко предложили объединиться с "Урожаем"\Фото: vk.com/fans_fckuban

По словам Лысенко, на следующий год, возможно, клуб будет переименован в «Кубань», он в этом сомневается. Сейчас это сделать невозможно, до лицензирования осталось 3 дня.

- Я вам обещаю, что решения будут приниматься мной, буду это делать, советуясь с вами, сказал Лысенко. - Мне гарантировали, что «Урожай» полностью обновляется. В нем не будет ни одного человека из старого состава.

Решат судьбу клуба болельщики на внеочередном собрании КРОО «Кубань» 23 июня. В это день пройдут дебаты и голосование по предложению о сотрудничестве с «Урожаем». Не все болельщики рады такому предложению.

- Никакого слияния не будет, только Лысенко могут назначить гендиректором «Урожая», - говорит пресс-аташе «Кубани» Игорь Щеткин. – «Кубань» как играла в высшей лиге чемпионата края, так и будет играть.

По слухам, слияние выгодно больше «Урожаю», чем «Кубани». Но не стоит отрицать, что «Кубань» имеет финансовые трудности и существует за счет болельщиков. В клубе уже якобы рассматривают вариант не проводить домашние игры на стадионе «Кубань» из-за финансовых сложностей. Но с другой стороны, у команды есть игроки, тренер и гендиректор. «Урожай» обладает только деньгами.