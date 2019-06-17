Из краснодарских судов изъяли дела после жалобы ведущих автоконцернов мира

Квалификационная коллегия судей в Краснодарском крае начала проверку решений своих коллег в кубанской столице после жалобы автопроизводителей Mercedes, Hyundai, Volvo, Jaguar, Land Rover и Kia.

- Из судов истребованы дела по компенсациям автовладельцам, указанная категория дел изучается. Также проверяются все те обстоятельства, которые указаны в жалобе», - сообщил журналистам председатель ККС Владимир Кисляк.

Однако пока изучаются только дела, которые представители автоконцернов в России просили подвергнуть тщательному изучению. Речь о проверке конкретных судов в Краснодаре не идет.

Между тем, юридические службы их дочерних компаний в России бьют тревогу - с 2016 года суды Краснодара взыскали в пользу покупателей популярных и элитных автокаров уже более 200 миллионов рублей. Оказывается, случаи, когда в Краснодаре на автопроизводителей подают в суд из-за купленной иномарки «с дефектом», исчисляются уже десятками.

- Всегда права покупателя в этом случае представляет некая организация в Краснодаре, основанная, насколько мне известно, представителями органов исполнительной власти - Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края, - рассказывает «КП» - Кубань» адвокат Максим Титаренко, один из авторов обращения в инстанции. - Экспертизы поручаются судами некомпетентным специалистам, в ряде случаев одним и тем же. А решение о взыскании с производителей сумм, часто в разы превышающую стоимость автомобиля, принимают одни и те же судьи в Краснодаре.

Алгоритм, по словам адвоката, выглядит так - человек покупает иномарку, находит (или делает вид) в ней дефект, обращается в салон с претензией, но просьбы предоставить товар для обследования игнорирует. А спустя полгода или больше представительство, к примеру Mercedes, получает иск в суд.

- То есть время, по нашим наблюдениям, покупатели тянут намеренно. Потому что закон о защите прав потребителей предусматривает возможность требовать возмещения стоимости товара с учетом инфляции в 1% в день (360% в год) при условии соразмерности компенсации, - продолжает Максим Титаренко. - И судьи принимают решение вернуть покупателю стоимость автомобиля, многократно превышающую первоначальную.

Таким образом, после соответствующего решения суда, признавшего моральный ущерб от покупки автомобиля "с сюрпризом", покупатель получает астрономическую сумму. На компенсацию он может купить уже три, пять, а то и девять иномарок бизнес-класса.

На днях стало известно, что Генпрокуратура передала жалобу в краснодарское ведомство, где автоконцернам, как и в Квалификационной коллегии судей, тоже должны будут дать ответ.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Ведущие автоконцерны мира жалуются на краснодарских судей

Производители Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar заявили о грабительских схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев [подкаст]