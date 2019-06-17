«Свое честное имя буду отстаивать до конца!»: В Горячем Ключе директор школы, осужденная за взятку, обратилась в Верховный суд

Эта история тянется с 2017 года. Тогда незадолго до 1 сентября в школе №1 Горячего Ключа разгорелся скандал.

- Директор попалась на взятке! - странные слухи быстро распространялись между горожанами по сарафанному радио.

А позже ситуацию прокомментировали официальные структуры. В августе 2017 года, по данным следствия, к директору школы Ларисы Неверовой обратилась некая Виктория Терехина с просьбой зачислить двух ее детей. Директор согласилась, но только за 25 тысяч рублей. Женщина, как говорят следователи, перечислила на банковскую карту руководителя школы лишь часть - 10 тысяч рублей.

- А спустя время, когда директор школы позвонила женщине по поводу передачи оставшихся денег, родительница сообщила об этом и в правоохранительные органы, - рассказывали «КП» - Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - 31 августа во время личной встречи, которая проходила под контролем оперативников, директор решила снизить оставшуюся сумму взятки до шести тысяч рублей, после получения которых ее задержали.

Лариса Неверова в интервью «Комсомольской правде» - Кубань» заявила, что скрывать ей нечего - уголовное дело на нее сфабриковали. А все потому, что она согласилась на спонсорскую помощь на ремонт школы от одной из мам, не подозревая, чем это для нее обернется.

- 25 октября 2017 года меня попросили написать заявление по собственному желанию, но я отказалась. Потому что никакой взятки не было, я не виновна и буду отстаивать свое имя до конца! - говорила тогда женщина.

Лариса Васильевна Неверова - директор школы Горячего Ключа.

Расследование длилось почти год, осенью 2018-го уголовное дело передали в Горячеключевской городской суд. Но служитель Фемиды на сторону Ларисы Неверовой не стал - ее признали виновной, оштрафовали на 240 тысяч рублей и запретили занимать высокие должности на полтора года. Женщина подала жалобу - Краснодарский краевой суд приговор отменять не стал, но все же смягчил его. Штраф снизился до 100 тысяч рублей, а запрет на право занимать должности на муниципальной и госслужбе - до одного года.

- Недавно я узнала, что директор вернулась в школу! Ту женщину, что исполняла обязанности, сместили. Перевели в станицу Бакинскую. Хотя за последний год, что она была директором, наша школа преобразилась, она подняла ее на высокий уровень, - говорит Виктория Терехина. - Мы переживаем, что после произошедшего, Лариса Васильевна будет отыгрываться на детях, спокойно учиться они не смогут. Поэтому вместе с другими активными родителями мы ходили в администрацию города с просьбой разобраться в этой ситуации. Но нам объяснили, что ее восстановили в должности законно. Но мы будем продолжать стучаться в другие инстанции, мы это дело не оставим.

Как пояснили «КП» - Кубань» в мэрии города, непростую ситуацию глава держит на контроле. А в гороно сообщили, что директора вернули по предписанию краевой инспекции труда.

- Нам дали указание по восстановлению данной сотрудницы и мы его исполнили, - подтвердила начальник управления образования Горячего Ключа Светлана Савельева. - Важный момент, она - многодетная мама, воспитывающая ребенка-инвалида. Кроме того, женщина является единственным кормильцем. Таким образом, изначально ее уволили неправомерно.

Правда, сама Лариса Неверова утверждает - официально от работы ее не отстраняли.

- Приказа о моем увольнении не было. Когда начались разбирательства, меня просто не допускали до рабочего места. Устраивать скандалы я не собиралась, поэтому не настаивала. Но письмо в управление образования все же отправила. Мне пришел ответ о том, что я должна пройти медицинский профосмотр и принести допуск о том, что я могу работать с детьми, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Лариса Неверова. - Я прошла обследование и принесла необходимые справки. Но итог был таков - меня уволили без объяснения причин. Вот только, что интересно, в моем приказе стоит дата «16 апреля 2019 года». При этом «27 апреля 2018-го» назначали Шеремет Л.Н., то есть незаконно взяли на должность человека, устроив двоевластие. Восстановила меня лишь трудовая инспекция - 14 июня 2019 года я вышла на работу.

А что касается взятки, то директор по-прежнему настаивает на своей невиновности, а ситуацию, которая произошла в 2017 году, считает абсурдной.

- Я делала ремонт в школе без преувеличения за свои деньги. Финансирование не выделяли, говорили, ищите спонсоров. Я - человек новый была. Приехала из Москвы, никого не знала. А на каникулах, по словам Ларисы Васильевны, к ней пришла мамочка устраивать двух деток, переехавших в регион из Питера. Одного нужно было забрать в шестой класс, другого в первый. А первоклассников очень много и мест не было. Но, чтобы деток не разделять друг от друга в разные школы, я согласилась. Она была благодарна и даже сказала, что готова оказать любую спонсорскую помощь по ремонту школы, - добавляет «КП» - Кубань» Лариса Неверова. - Так как бухгалтерия была в отпуске, она предложила перечислить деньги мне на карту, взамен я должна была отчитаться о том, куда пошли средства. Я согласилась. Дети на тот момент уже были зачислены, понимаете? То есть женщина могла бы и не жертвовать деньги, я их не вымогала. Но она все же решила оплатить часть ремонтных работ. А потом заявила на меня в полицию.

В суде директор пыталась доказать, что в ее действиях нет преступления. По словам женщины, Виктория в разговоре с ней и защитником призналась, что сотрудники полиции под давлением уговорили ее дать ложные показания.

- Есть запись этого разговора, которую следователь отказался приобщать к делу, а суд не дал ее содержанию никакой оценки. Родители приходили в суд, которые добровольно делали ремонт в школе. Я закупала краски, а они помогали красить. Их даже слушать не стали, - добавляет Лариса Неверова. - На Викторию я обиды или зла не держу, мстить или наказывать ее не хочу. Я обратилась в Московский суд (по месту своей прописки), чтобы восстановить свои права. Прошу возместить моральный ущерб, а также компенсацию за то, что целый год меня не допускали к работе. Кроме того, я подала жалобу в Верховный суд и надеюсь, что там незаконное решение будет отменено.

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