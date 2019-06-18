Олд-скул: на Кубани сдает ЕГЭ 58-летняя пенсионерка

Елена Викторовна, увы, без высшего образования. Хотя училась в нескольких вузах, но ни один не закончила. В одном случае пришлось бросить учебу из-за болезни, во втором устраиваться на работу, чтобы поднимать детей. В итоге двое сыновей получили дипломы, а мама так и не сделала этого. Поэтому в местный филиал Московского педагогического университета Елена Чудовская приходила только на собрания для родителей студентов, а теперь решила поступить туда, чтобы самой сесть за парту в аудитории.

- Я более 15 лет делала сюжеты на местном телевидении и писала статьи в газеты, - рассказывает Елена Чудовская. – Работала без высшего образования, у меня получалось, сейчас на пенсии. Для меня сдача ЕГЭ не вызов, а способ исполнить мечту. Очень люблю произведения английской писательницы в жанре фэнтези Сары Маас. Хочу поступить в университет, чтобы заниматься переводами ее книг и другой зарубежной литературы. Даже при идеальном переводе часть смысла произведения всегда теряется. А я хочу читать английскую литературу на языке автора, чтобы лучше понять, что для меня на самом деле хотел донести создатель произведения. Глобальная цель - попробовать сделать переводы зарубежной литературы лучше, чем сейчас.

Елена Чудовская будет поступать в вуз второй раз. В прошлом году она попыталась сдать ЕГЭ без подготовки по обществознанию, русскому и английскому языкам. По английскому ей не хватило одного (!) балла, чтобы преодолеть порог успешности, поэтому поступить в институт не получилось. Русский язык сдала на 76 баллов, по обществознанию получила 48. В этом году Елена Викторовна берет реванш, только в списке экзаменов появилось еще одно испытание - по истории. Ее женщина сдает для проверки своих знаний, а не для поступления.

- Год назад к экзаменам я подошла со знаниями, которые у меня остались со школы, - продолжает Елена Чудовская. – По предметам, которые я выбрала для ЕГЭ, у меня были четверки. После неудачи решила, что без подготовки поступить в университет будет сложно. В этом году сдаю русский, английский, историю и обществознание. По всем предметам готовлюсь с помощью тестов и учебников, которых полно в интернете. Поэтому к репетиторам не обращалась.

Цель Елены Чудовской поступить на бюджет в институт филологии анапского филиала Московского педагогического университета. Хочет учиться по направлению «Русский язык как иностранный и иностранный язык». При поступлении учитывают только результаты ЕГЭ по русскому, английскому и обществознанию.

- Шпаргалки не пишу, - шутит Елена Чудовская. – В приметы не верю, надо просто лучше готовиться. Последний день перед первым экзаменом по истории, 18 июня, провожу за учебниками. Готовилась почти год, но все равно мне кажется, что много не знаю. Очень волнуюсь.