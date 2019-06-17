История под ковшом: Краснодарцы не дали снести уникальный дом конца 19 века

В Краснодаре последние годы много говорят о спасении крупиц исторического наследия. Весной после долгой кропотливой работы был утвержден предмет охраны в границах исторического поселения столицы Кубани.

Одновременно с этим администрация Краснодара избавляется от ветхих зданий в центре города. Их жильцов расселяют, а на освободившихся местах обещали создавать зеленые зоны и другие общественные пространства. Намерения благие - но какой ценой?

В апреле городская «Единая служба заказчика» определила подрядчика, который должен снести здания по 12 адресам. Согласно материалам закупки, все здания признаны ветхими или аварийными и подлежат демонтажу. А подрядчик обязуется их снести в течение 54 дней со дня заключения контракта.

Обеспокоенные горожане стали бить тревогу и попросили еще раз уточнить, не попадают ли под снос здания, попавшие в число объектов культурного наследия.

Как оказалось, опасения были не напрасны. 15 июня специалисты прибыли по адресу Коммунаров, 108 и начали разбирать крышу и выносить оконные рамы. Это здание известно под неброским названием «Дом жилой с садом, конца 19 века». Рабочих с ломами и кувалдами совершенно не смутили роскошные интерьеры неприметного на вид здания из красного кирпича. Они спешно делали свою работу – сроки горят.

Интерьеры дома на Коммунаров, 108 в Краснодаре Фото: Хельга Шошина

Активисты общественного движения «Помоги городу», которые увидели сквозь выбитые рамы обнажившиеся интерьеры, немедленно забили во все колокола. Расписные потолки, лепные карнизы и даже плитка сохранились в том же виде, что и как минимум 120 лет назад! Но существовать им осталось от силы несколько дней.

Дом на Коммунаров, 108 в Краснодаре Фото: Хельга Шошина

- Дом не аварийный, он незаслуженно забыт и приговорен к сносу, - уверяют общественники. – Во всех помещениях на 90% сохранен подлинный интерьер 19 века – оригинальная уникальная лепнина, потолочные росписи, изразцовые печи.

Здание и земля под ним в муниципальной собственности – получается, город своими же руками уничтожает те самые крупицы исторического наследия. Волонтерам удалось добиться приостановки работ, но для окончательного сноса здания уже все готово. К тому же у дома больше нет крыши и уникальные интерьеры, видевшие больше века, рискуют быть залиты первым же дождем.

Дом на Коммунаров, 108 в Краснодаре Фото: Хельга Шошина

- Здание под литером «Г», о котором идет речь, не признано аварийным. Ветхость же - не препятствие для сохранения здания, имеющего признаки объекта культурного наследия. Качества интерьера здания – лепные фризы, альфрейная и масляная роспись потолков и стен, художественное оформление печей – однозначно выдвигают его в ряд объектов культурного наследия, которые определяются законом, - дал свою оценку эксперт государственной историко-культурной экспертизы, историк Виталий Бондарь.

Теперь у дома на Коммунаров, 108 есть все шансы на спасение. По словам руководителя Управления по госохране объектов культурного наследия краевой администрации Романа Семихатского, он может получить охранный статус.

Дом на Коммунаров, 108 в Краснодаре Фото: Хельга Шошина

- У этого здания сейчас нет никакого охранного статуса. Оно не является ни ценным градоформирующим, ни памятником. Поэтому формально с этой точки зрения мы не можем остановить демонтаж. Но это здание сносится рядом с памятником, и с целью сохранения нужно было разработать раздел по его сохранности. На основании этого мы попробуем сейчас приостановить работы и в это время рассмотрим ценность здания. Возможно, мы включим его в перечень выявленных и не допустим сноса, - отметил Семихатский.

Он подтвердил, что обнаруженные интерьеры могут быть основанием для включения в перечень объектов охраны. Почему же этого не произошло раньше? Волонтеры и эксперты во время разработки предмета охраны просто физически не могли попасть внутрь всех зданий.

- Если этот объект будет обладать охранным статусом, даже признание его ветхим или аварийным не позволит его снести окончательно. В крайнем случае, если оно будет угрожать безопасности граждан, его нужно будет разобрать и собрать заново, - заверил Роман Семихатский.

Адреса зданий, подлежащих сносу в Краснодаре (по данным портала закупок):

ул. Красная, 89, лит. Г, Д, К;

ул. Орджоникидзе, 19, лит. А, Б, В, Д;

ул. Коммунаров, 108, лит. А, Г;

ул. Коммунаров, 156, лит. Б, Е, Г;

ул. Коммунаров, 158, лит. А, Б, В, Г, Д;

ул. Ленина/Коммунаров, 56/60 лит. В, В1;

ул. Базовская, 93, лит. Б;

ул. Леваневского, 32, лит. Б;

ул. Головатого, 561, лит. А, А2, А3, В, В1;

ул. Чапаева, 101, лит. Б, В, Г;

ул. Коммунаров, 117, лит. А, Б, Д;

ул. Новороссийская, 176, лит. А.

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