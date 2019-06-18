Глава Адыгеи: «Своевременное выполнение нацпроектов – приоритетная задача каждого ведомства»

Для эффективной реализации нацпроектов Глава Адыгеи потребовал консолидации усилий и синхронизации работы всех ведомств. Мурат Кумпилов назвал недопустимым затягивание сроков и невыполнение целевых показателей.

«Национальными проектами определены планы развития страны до 2024 года, это открывает перед регионами большие возможности для улучшения показателей практически во всех сферах деятельности. На выполнение нацпроектов выделяются существенные средства. Необходимо их своевременно и эффективно осваивать, используя также свои внутренние ресурсы и резервы. Нужно максимально снизить риски неосвоения средств: вся деятельность должна идти по графику, по возможности – с его опережением», – отметил Глава Адыгеи.

Отдельные поручения касались своевременности лекарственного обеспечения, особенно для льготных категорий граждан; принятия мер по жилищному строительству, снижения аварийности на дорогах, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, подготовки технических возможностей участков под строительство объектов с учётом подписанного c ПАО «Россети» соглашения о сотрудничестве. Глава Адыгеи указал на необходимость равномерного развития всех муниципалитетов с учетом создания новых инвестплощадок, жилых микрорайонов с продуманным архитектурным обликом населённых пунктов.

«Каждый проект нужно рассматривать в комплексе с сопутствующими вопросами и смежными отраслями деятельности, чтобы получать от его реализации мультипликативный эффект. К примеру, строительство дорожных объектов влияет на безопасность дорожного движения, улучшение экологии, снижение аварийности, затрат на ремонт дорожного полотна, использование нерудных материалов, появление новых рабочих мест и т.д. Поэтому каждое ведомство должно генерировать инициативы, активизировать работу с федеральными структурами, привлекать инвестиции, находить оптимальные пути для запуска новых проектов. Все это должно работать на общую цель – рост экономики, а значит и благосостояния населения», – подчеркнул Мурат Кумпилов.

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

В ходе совещания также поднимались вопросы развития в регионе футбола, гандбола и других видов спорта. Глава Адыгеи обратил внимание на необходимость повышения посещаемости игр. Обсуждалась также подготовка к памятным и праздничным мероприятиям. Одним из знаковых должен стать республиканский выпускной бал, который в этом году проводится впервые.

В завершение Глава Адыгеи напомнил о персональной ответственности руководителей структурных подразделений органов власти за исполнение поручений и достижение целевых показателей национальных проектов.