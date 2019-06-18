2019-06-18T17:10:28+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ

Сегодня в Москве заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко провел заседание Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Участие в нем принял Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.
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Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
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Главной темой стала реализация в регионах национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Обсуждались вопросы исполнения федерального бюджета в части реализации национальных проектов, общих требований к оценке налоговых расходов субъектов РФ, утверждения плана реализации Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года и другие.

«В 2019 году из федерального бюджета предусмотрены межбюджетные трансферты регионам в объеме 2 272,2 млрд. рублей, из них на реализацию национальных проектов - 593,8 млрд. рублей. В 2020 году регионы получат на реализацию нацпроектов 645,7 млрд. рублей из федерального бюджета, а в 2021 году - 655,9 млрд. рублей», - отметил Виталий Мутко.

Заместитель премьер-министра РФ обозначил, что для достижения целей национальных и федеральных проектов в заданные сроки важной задачей является регулирование бюджетных отношений таким образом, чтобы в сжатые сроки довести денежные средства до конкретных исполнителей.

Соответствующие задачи перед органами исполнительной власти поставил и Глава РА. Напомним, накануне в ходе планерного совещания Мурат Кумпилов подчеркнул, что своевременное выполнение нацпроектов – приоритетная задача каждого ведомства. Глава Адыгеи назвал недопустимым затягивание сроков, невыполнение целевых показателей и потребовал синхронизировать работу всех министерств, строго следовать графику, по возможности идти с его опережением.

«Национальные проекты открывают перед нашим регионом большие возможности в достижении более высоких показателей в экономике, социальной сфере, развитии транспортной и коммунальной инфраструктуры. Все решения, над которыми мы сегодня работаем, должны соответствовать запросам наших жителей. Результаты такой созидательной деятельности должны существенно изменить уровень жизни населения», – подчеркнул Мурат Кумпилов.

Напомним, в Адыгее разработано и утверждено 48 региональных проектов, направленных на выполнение показателей по 11 национальным проектам. Паспорта региональных проектов размещены в государственной информационной системе «Электронный бюджет». В 2019 году на их реализацию предполагается направить почти 3,5 млрд. рублей, из них более 3 млрд. рублей – федеральные средства. Для координации работы по нацпроектам в Адыгее создан и действует Региональный проектный офис. Реализация проектов и эффективное расходование средств находятся на постоянном контроле Главы РА Мурата Кумпилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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