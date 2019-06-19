В центре Краснодара мужчина на глазах у прохожих зарезал бывшую сожительницу

19 июня 57-летняя продавщица работала на рынке, где торговала продуктами на пересечении Буденного и Октябрьской. По версии следствия, там ее увидел 51-летний пьяный бывший сожитель. Он подошел к знакомой и ударил ее 2 раза ножом в грудь, от ран потерпевшая скончалась на месте. Нападавшего скрутили очевидцы вместе с полицейским, который был неподалеку. Мужчину задержали по подозрению в убийстве бывшей сожительницы.

- На месте продолжают работать следователи и криминалисты, - сообщает пресс-служба СУ СКР края. - Подозреваемый задержан. Следователь намерен обратиться в суд, чтобы заключить мужчину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ФОТО: пресс-служба СУ СКР края

После случившегося на улице Октябрьской оцепили тротуар полицейские и казаки. Очевидцы увидели лежащую на тротуаре женщину и лужу крови.

- В 11:30 в полицию Краснодара поступило сообщение о происшествии вблизи рынка, расположенного на улице Октябрьской, в результате которого было нанесено ножевое ранение женщине, - сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД Краснодара Артем Коноваленко. - Предполагаемый злоумышленник задержан. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента