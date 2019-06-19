На Кубани по вине работника строительной организации погиб человек

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-19T12:39:12+03:00

Потерпевший был без электроизоляционных перчаток и сапог

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В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении работника ООО «Подзембурстрой». Он нарушил правила безопасности, в результате чего по неосторожности погиб человек.

- 21 февраля подозреваемый был ответственным за производство работ на объектах «Морской глубоководный выпуск очищенных вод», «Глубоководный выпуск солевого раствора», которые проходили в морском порту Тамань Темрюкского района. Мужчина нарушил правила безопасности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮСУТ СК РФ.

Из-за этого при производстве маркшейдерских работ одного из работников поразило электрическим током, от которого он скончался. Как было установлено, мужчина работал без электроизоляционных перчаток и сапог.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Новороссийске женщине ампутировали ногу из-за ошибки механизатора морского торгового порта. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU