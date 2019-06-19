Полиция заплатит за информацию о Даше Шопиной

За информацию о местонахождении 16-летней лицеистки из Майкопа Даши Шопиной в полиции обещают заплатить.

- МВД по Республике Адыгея гарантирует денежное вознаграждение за помощь в установлении, - опубликовало ведомство объявление на своей официальной странице в интернете. - Полиция обращается ко всем гражданам, владеющим любой информацией, которая поможет установить местонахождение Дарьи Шопиной, с просьбой незамедлительно обращаться в дежурную часть МВД по Республике Адыгея по телефонам: 8 (8772) 59-64-00 (круглосуточно); 8 (8772) 52-57-27 (круглосуточно); 8 (8772) 57-17-27 (круглосуточно); 8-952-840-54-62 (круглосуточно).

Напомним, активные поиски девочки завершились неделю назад. После того как в городе и в округе был обследован каждый закоулок, поисковый отряд «Лиза Алерт» принял решение прекратить поиски Даши. Подробную их карту, по квадратам, волонтеры передали в следственные органы.

- Материалы переданы в отдел по особо важным делам СО по городу Майкопу, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Однако каждый день в соцсетях отец Даши Андрей Шопин множит объявления о ее поиске.

- Никто не опускает руки! - резко ответил он на своей странице. - Если у вас сохранилось видео с регистраторов от 24 мая в промежутке от 11.00 до 15.00 и в это время вы находились в районе улицы Пушкина (от Ленина до Старобазарной), убедительная просьба прислать данное видео - +79891402183 Андрей.

Каждый день на странице отца девочки появляется новое объявление о ее розыскеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Между тем, без преувеличения половина Майкопа вышла на поиски Даши, пропавшей 24 мая по дороге на тренировку по волейболу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали начало ее маршрута от лицея №34 до Адыгейского госуниверситета в 11.11 утра. Но дальше она будто испарилась, не появившись ни дома, ни в спортзале.

Девочка была одета в черные брюки, белую блузку и синюю кофту поверх нее, на ногах у Даши были синие кроссовки.