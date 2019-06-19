Проделки мальчишек или НЛО: На Кубани появились четыре загадочных круга на пшеничном поле

В Краснодарском крае обнаружили необычные круги на пшеничных полях. Их заметили неподалеку от станицы Фастовецкой в Тихорецком районе.

- Мой хороший друг - летчик, он часто поднимается в небо. Сегодня во время утреннего полета на аэродром он увидел круги на полях и заснял их. А позже прислал мне снимки, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Артур Бадалов. - А потом из интереса мы приехали на место и увидели круги вживую.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/715534" frameborder="0"></iframe> Круги в Тихорецком районе Видео: instagram.com/artur_badalov_.

Всего на поле четыре пиктограммы одинаковой формы, но абсолютно разного размера.

- Самый большой круг диаметром, наверное, метров 15. Остальные чуть меньше, - продолжает Артур. - Что интересно, неподалеку от этого места проходит трасса Ростов-Баку. Но с дороги этих кругов не видно. Только если знать, где они находятся и идти вглубь поля, можно на них наткнуться.

Фото: instagram.com/artur_badalov_

Происхождение загадочных кругов объяснить сложно: трава в полях идеально примята, но колоски не сломаны. Это значит, что по ним никто не ходил. Тем более – не ездил на квадроциклах.

Уфологи считают - странные круги на полях являются посланиями внеземных цивилизаций. Это что-то вроде зашифрованного сообщения от инопланетных созданий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/715539" frameborder="0"></iframe> Круги в Краснодарском крае Видео: instagram.com/artur_badalov_.

Между тем случай, когда на полях появляются круги и сложные геометрические рисунки, здесь далеко не первый. Похожую картину наблюдали жители Гулькевичского района год назад. До этого загадочные пиктограммы были обнаружены в Адыгее. В июне 2015 года на одном из пшеничных полей в Гиагинском районе местный житель обнаружил таинственные круги. Их происхождения никому не было известно - образовались они внезапно. Ночью. Всего на поле было семь больших окружностей разного диаметра. Некоторые доходили до 13 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Круги на полях Краснодарского края оставляют не шарлатаны

Отправляясь в лагерь к уфологам, мы ожидали увидеть кого-нибудь похожего на Малдера и Скалли, много людей в объемных защитных костюмах и тонны сложновообразимой техники. Потом представили кучку закомплексованных мужчин, которые в обнимку с бутылкой пива или чего покрепче, затаив дыхание, вглядываются в небо и в каждой звезде видят тайный знак. Все получилось иначе (читайте далее)