Прямая линия Путина - 2019: подтопленцы в Туапсинском районе жалуются, что им до сих пор не выделили деньги на ремонт или покупку жилья

Жители Кубани еще за несколько дней до Прямой линии начали выкладывать свои жалобы в соцсети в надежде, что местные власти отреагируют. «Комсомольская правда»-Кубань» нашла видео-обращение к президенту от жителей села Кривенковское, Туапсинского района. 24 октября 2018 года выпала двухмесячная норма осадков, 800 домов пострадали от наводнения. Спустя полгода, чтобы получить компенсацию ущерба или жилищный сертификат на покупку жилья, народ вынужден идти в суды. Но там им только отказывают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="220" height="400" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/715676" frameborder="0"></iframe> Жители Туапсинского района обратились к Владимиру Путину.Источник: Соцсети

- Народ сталкивается с юридическими проблемами, - говорит правозащитник подтопленцев Евгений Витишко. – По закону дать жилищный сертификат - документ, который позволяет купить жилье - могут только при определенных условиях. Во-первых, пострадавший должен быть собственником жилья и там прописан. Во-вторых, если у него отсутствует другая жилплощадь (исключение - доля не более 8 квадратных метров). Если хотя бы по одному пункту подтопленец не проходит, то сертификат ему не дадут. Поэтому народ и судится. На месте проиграли, теперь разбирательства идут в краевом суде.

По словам Евгения Витишко, власти допустили ошибку в постановлении о поддержке подтопленцам. ЗСК обещали внести поправки, чтобы финансовую помощь могли получить все без исключений. Независимо от того, есть ли у пострадавших другое жилье, прописаны или являются ли собственниками аварийных домов и т.д. Но этого местные законодатели так и не сделали.

Многодетная семья живет на турбазе

Кто не получил сертификат, живут у родственников. А многодетная семья Коротиных (муж, жена и трое детей) поселились в турбазе «Атлант» за счет местной администрации.

- Мы жили 13 лет в бараке в селе Кривенковское вместе с мужем, моей свекровью и детьми, - рассказывает Наталья Коротина. – Первый раз нас подтопило в 2010 году, вода добралась только до двора, в дом не попала. Второй раз жилье поглотила речка, в нем жить невозможно. Нам выплатили компенсации за ущерб по 100 тысяч каждому, но этих денег не хватит, чтобы восстановить дом. Поэтому хотим получить жилищный сертификат. Я с детьми прописана в квартире у своей мамы в Туапсе, а жили с мужем на его территории. Еще обнаружилось, что с 2010 года наш барак не стоял на кадастровом учете. По этим двум причинам нам отказывали в помощи. Предлагали сертификат только свекрови и мужу. Им двоим нужно меньше квадратуры в новом доме, поэтому и денег в сертификате предлагали меньше, чем нужно было нашей семье. Еще говорили, мол, у вас есть, где жить, если прописаны у матери. Но у нее квартира 69 метров, там вместе с ней живут уже 5 родственников. Еще и нас 5 человек. Как можно ужиться вдесятером на такой жилплощади?

Наталья Коротина не может получить жилищный сертификат из-за отсутствия прописки в доме\ФОТО: Наталья КОРОТИНА

Но затем после наводнения 30 ноября его барак неожиданно зарегистрировали и внесли в кадастровую карту. Женщина взяла об этом выписку в МФЦ и попросила приложить к материалам дела. Несмотря на это, еще в апреле была подана апелляция в Краснодарский краевой суд на решение Туапсинского районного суда, который в марте отказал во включении в списки на получение жилищного сертификата двоих ее несовершеннолетних детей 2009 и 2013 годов рождения.

- Я в суд передала документы, что дети, которые прописаны в квартире бабушки в Туапсе, жили с нами в бараке в Кривенковской: они ходили в местный детский сад и лечились в амбулатории. Сейчас ждем заседания суда в краевом суде 3 июля. Скажу больше, к нам на турбазу недавно приехали из администрации вручили уведомление и сказали, если суд снова отклонит апелляцию, мы продолжим оплачивать ваше пребывание. Если нет, то вам придется делать это за свой счет.

Так же женщина сообщила, что после наводнения 2010 году в крае приняли программу по расселению граждан из зон подтопления. Чиновники обещали это сделать до 2018 года, но воз и ныне там.

Дом признали аварийным, а потом… передумали

Ольга Межерицкая рассказала, что после наводнения приехали чиновники из местной администрации и сказали, если есть стены, то жилье не аварийное, можно просто отремонтировать.

- После наводнения к нам приехала комиссия, которая признала дом аварийным, он весь внутри был в иле на 2,5 метра, - рассказывает Ольга Межерицкая. – Затем через пару дней снова приехала комиссия, даже в дом не зашли, увидели, что стоят стены. Сделали вывод - дом не аварийный. Он подойдет под программу капремонта, но на нее денег нет. Но отремонтировать его нельзя, проще построить новый. Скажу больше, мне до сих пор не выплатили компенсацию за утерю имущества. Я - собственник дома, но не прописана в нем. Поэтому в поддержке отказали. Живем с сестрой у детей в Туапсе. Это я еще до жилищного сертификата не дошла. У меня доля в квартире сына 10 квадратных метров, а я слышала, что в таком случае сертификат не дают.

Женщина обратилась в местный суд, его проиграла. Теперь обратилась в краевой и ждет заседания.

Взяла ипотеку для сына, поэтому отказались помочь

Виктория Збежнева жила вместе с дочерью в 11 квартирном бараке, который пострадал от наводнений. Затем его признали аварийным. Женщине с дочерью дали по 60 тысяч компенсации за материальный ущерб и сказали идти жить к сыну, жилищный сертификат не положен.

- Перед наводнением оформила на себя ипотеку, - рассказывает Виктория Збежнева. – Кредит платил он, формально собственником была я. Когда дом затопило, нам выплатили только компенсации за ущерб по 60 тысяч мне и дочери. Стали пробовать оформить жилищный сертификат, но нам отказало на суде министерство ГО и ЧС. Причем администрация края была на нашей стороне, но суд нам все равно отказал. Ипотека оформлена на меня, поэтому нам сказали, что в жилье вы не нуждаетесь. Я объяснила, что сделала это формально, чтобы помочь сыну. Ему 26 лет, недавно женился. Теперь живем на 40 метрах я, моя 19-летняя дочь, сын и его жена. Передать обременение на сына не могу, я работаю в РЖД, поэтому там спецусловия и процент ниже.

Женщина ждет заседания в краевом суде в начале июля.

Получить комментарий от местных властей не удалось. Заместитель главы Туапсинского района Елена Балантьева ушла на Прямую линию с президентом.

СПРАВКА «КП»

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